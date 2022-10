per Mail teilen

Paketdienste rechnen wieder mit einem hohen Ansturm zur Weihnachtszeit. Wir verraten Ihnen, wann Sie Ihre Geschenke spätestens versenden sollten, damit sie pünktlich zum Fest ankommen.

Laut eigenen Angaben erwartet die Deutsche Post DHL Group spätestens ab Mitte November einen deutlichen Anstieg der Postsendungen. Mit rund 11 Millionen Sendungen sei an Spitzentagen zu rechnen. Also empfiehlt es sich auch in diesem Jahr wieder auf Last-Minute-Weihnachtsshopping zu verzichten, wenn Sie Ihren Lieben rechtzeitig zum Fest eine Freude machen möchten.

[Das] Unternehmen rechnet mit einem Anstieg der Paketmengen um 70 Prozent im November und Dezember.

Hier finden Sie die Versandfristen der Paketdienste im Überblick:

Fristen für Nationale Sendungen

DHL und Hermes empfehlen das Versenden der Weihnachtspakete bis spätestens zum 20.12.2022. DPD gibt Ihnen einen Tag mehr Zeit. Prio- und Expresspakete liefert DPD noch rechtzeitig aus, wenn Sie sie bis zum 23.12.2022 um 12 Uhr abgegeben haben.

Achten Sie darauf, alles richtig zu verpacken, damit der Inhalt unbeschadet sein Ziel erreicht. Befüllen Sie die Päckchen mit Füllmaterial und wickeln Sie sie nicht in Geschenkpapier ein. Ansonsten könnten die automatischen Paketsortieranlagen der Zusteller durcheinander kommen.

Briefe und Postkarten können Sie bei DHL bis zum 22.12.2022 abschicken.

So kommen internationale Sendungen pünktlich an

Wenn Sie Pakete mit der DHL in Länder außerhalb der EU schicken möchten, sollten Sie dies bis spätestens 29.11.2022 tun. Briefe und Postkarten haben Zeit bis zum 7.12.2022. Um den Überblick zu behalten, hat DHL eine Übersichtstabelle der jeweiligen Versandfristen angefertigt.

Mit Hermes können Sie Ihre Auslandssendungen noch bis zum 15.12.2022 losschicken. Der Paketdienst warnt allerdings auf seiner Homepage, dass es aktuell in Frankreich zu Lieferverzögerungen kommen kann.

Der Paketdienst DPD gibt Ihnen noch bis zum 17.12.2022 Zeit, Ihre Weihnachtsgeschenke in die EU-Nachbarländer zu verschicken.