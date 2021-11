Paketdienste rechnen erneut mit einem hohen Ansturm. Wir verraten Ihnen, wann Sie Ihre Geschenke spätestens versenden sollten, damit sie pünktlich unter dem Weihnachtsbaum liegen.

Der diesjährige Paketboom übersteige den des letzten Jahres schätzungsweise um neun Prozent. Es seien mit rund 137 Millionen Auslieferungen zu rechnen, sagt Paketdienst Hermes. Also empfiehlt es sich auch in diesem Jahr wieder, auf Last-Minute-Weihnachtsshopping zu verzichten, wenn Sie Ihren Lieben rechtzeitig zum Fest eine Freude machen möchten.

Hier finden Sie die Deadlines der Paketdienste im Überblick:

Nationale Sendungen

DHL und Hermes empfehlen, das Versenden der Weihnachtspakete bis spätestens zum 20.12.2021. GLS gibt Ihnen einen Tag mehr Zeit. Achten Sie darauf, alles richtig zu verpacken, damit der Inhalt unbeschadet sein Ziel erreicht. Befüllen Sie die Päckchen mit Füllmaterial und wickeln Sie sie nicht in Geschenkpapier ein. Ansonsten könnten die automatischen Paketsortieranlagen der Zusteller durcheinander kommen.

Briefe und Postkarten können Sie bei DHL bis zum 22.12.2021 abschicken.

Internationale Sendungen

Mit Standartversand kommen Ihre Lieferungen rechtzeitig in den Nachbarländern an, wenn Sie sie bis zum 15.12.2021 bei DHL abgeben. Falls Sie etwas nach Frankreich oder Italien senden möchten, tun Sie dies am besten schon einen Tag früher. In den anderen europäischen Ländern liegen Ihre Geschenke pünktlich zu Weihnachten unter dem Baum, wenn Sie sie bis zum 10.12.2021 versenden. Außerhalb Europas ist die Frist der 30.11.2021.

Hermes setzt variierende Deadlines für internationale Sendungen. Auf ihrer Webseite finden Sie eine Übersichtstabelle über die einzelnen Länder und zugehörigen Fristen.

Wenn Sie Pakete lieber mit GLS in die Nachbarländer schicken möchten, geben Sie sie bis zum 20.12.2021 ab. Für weitere EU-Länder empfiehlt sich der 17.12.2021.

Briefe und Karten kommen außerhalb Europas bis zum 07.12.2021 und innerhalb Europas bis zum 16.12.2021 pünktlich an.