Lemonade, GetSafe und Co.

Digitale Versicherungen wollen eine günstigere Alternative zu den herkömmlichen sein und das auch noch ohne viel Papierkram. Dabei gibt es aber einiges zu beachten.

Digitalversicherer wie "Lemonade" oder "GetSafe" bieten teilweise Privathaftpflichtversicherungen für nur drei Euro an. Max Dehling aus der SWR Wirtschaftsredaktion ist der Sache auf den Grund gegangen und sagt, dass die Angebote nur auf den ersten Blick so gut seien. Nachdem er sich ein bisschen durchgeklickt hat und alles an seine Bedürfnisse angepasst hat, sollte er plötzlich mehr als doppelt so viel bezahlen.

Positiv ist an den digitalen Versicherungen aber, dass sich die Wunschversicherung anhand der eigenen Bedürfnisse schnell zusammen stellen lässt. Und das zum Teil sogar einfacher als bei den gängigen Anbietern. Außerdem sind die Versicherungen sehr flexibel und täglich kündbar.

Digitale Versicherungen bieten Flexibilität und können günstiger als traditionelle Versicherungen sein – doch man sollte trotzdem immer auf das Kleingedruckte achten. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | Robert Kneschke

Wo schneiden die Versicherungen schlechter ab?

Passen Sie bei den digitalen Alternativen immer im Kleingedruckten auf. "Wenn es wirklich mal günstiger ist als beim Oldschool-Versicherer, fehlen oft entscheide Dinge", erklärt Dehling. Beispielsweise wurde der Anbieter "Lemonade" schon einmal vom Bund der Versicherten abgemahnt, da dort in einer Privathaftpflicht unüblicherweise Dinge im Haus nicht mitverischert waren, die einem nicht selbst gehören.

Oft schließen Digitalversicherer einfach Dinge aus, die in anderen Versicherungen normal sind.

Es kann auch sein, dass bei digitalen Versicherungen die versicherte Maximalschadenssumme viel geringer ist als üblich. Schauen Sie deshalb immer genaustens hin und vergleichen Sie die Versicherungen sorgfältig.

Für wen lohnen sich digitale Versicherungen?

Wenn Sie aktuell nach einer neuen Versicherung suchen, kann es sich lohnen, sich ein paar digitale Angebote anzuschauen. Eventuell können Sie mit einem individuellen Angebot an einigen Stellen etwas sparen.

Sie sollten sich auch im Klaren darüber sein, dass die ganze Versicherung über App und Browser läuft und ein Kundenservice, der rund um die Uhr erreichbar ist, nicht garantiert werden kann. Die Onlineversicherungen sparen eben dadurch, dass die Prozesse automatisiert sind. "Allgemein sind die Unterschiede zum klassischen Versicherer aus Sicht der Verbraucher aber unerheblich", erklärt uns Max Dehling.