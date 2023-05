Reiserücktritts-Versicherung: Sinnvoll oder Geldverschwendung?

Reisen ist teuer geworden- umso ärgerlicher, wenn kurz vor dem Start in den Urlaub etwa dazwischenkommt und ich zuhause bleiben muss. In so einem Fall soll eine Reiserücktrittskostenversicherung den Schaden minimieren. Aber funktioniert das auch immer? Lohnt es sich überhaupt, diese Versicherung abzuschließen? Informationen von Saidi Sulilatu vom Geldratgeber Finanztip im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.

SWR Aktuell: Brauche ich unbedingt eine Reiserücktrittsversicherung?

Saidi Sulilatu: Nein. Eine Reiserücktrittsversicherung ist keine der Versicherungen, die man unbedingt haben muss. Das ist ihr so eine Wette, ob mir das Geld, wenn die Reise ausfallen würde, in ein großes Loch in die Haushaltskasse reißt. Ich brauche dann eine Reiserücktrittsversicherung, wenn ich eine teure Reise buche. Das bedeutet natürlich auch, dass dann die Reiserücktrittsversicherung etwas teurer ist. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie so für ein paar Euro eine Reiserücktrittsversicherung für eine kleine Reise abzuschließen. Da kann ich es wahrscheinlich verschmerzen, wenn ich die nicht antreten kann oder abbrechen muss. Dagegen gilt: Wenn ich den großen Urlaub, auf den ich vielleicht auch schon ein paar Jahre gespart habe, den ich frühzeitig gebucht habe, nicht mehr so einfach stornieren kann. In vielen Fällen habe ich schon vorab gezahlt, und dann würden erhebliche Stornokosten auf mich zukommen, wenn ich kurzfristig krank werde. Das sind die Fälle, wo ich über eine Reiserücktrittsversicherung zumindest nachdenken kann.

SWR Aktuell: Zum Beispiel bei einer teuren Fernreise, wo man mehrere tausend Euro ausgibt, im Vorfeld alles schon bezahlt hat - und dann kann man aus irgendwelchen Gründen diese Reise nicht antreten. Wenn ich dann so eine Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen habe, was deckt die alles ab?

Sulilatu: In erster Linie ist sie für den Fall da, dass ich kurzfristig krank werde- oder ein anderer Mitreisender. Das ist der häufigste Fall. Es gibt dann auch nicht noch andere Fälle, wenn ich zum Beispiel durch eine Prüfung durchgefallen bin, etwa an der Uni- und die dann nachholen muss. Oder, wenn bei mir zu Hause ja ein großer Unfall passiert oder ein Brand ausgebrochen ist, oder wenn ich selbst einen Unfall hatte, das sind alles so Sachen, die außerhalb meines eigenen Verschuldens liegen.. Und natürlich gilt das auch, wenn die Krankheit zum Beispiel während der Reise passiert.

SWR Aktuell: Angenommen, ich werde nun wirklich kurz vor der Reise krank, oder auch die Person, die zusammen mit mir verreist. Was muss ich dann machen?

Sulilatu: Das Wichtigste ist, mit der Versicherung Kontakt aufzunehmen. Ich kriege, wenn ich das abgeschlossen habe, entsprechende Kontaktdaten. Die sollte ich eben auch in den Urlaub mitnehmen. Manchmal ist es auch so eine kleine Karte, die ich mitnehmen kann. Dann sollte ich Kontakt aufnehmen und - ganz wichtig - mit denen abklären: Sagen wir mal, man wird zwei Wochen vor der großen Reise schwer krank. Sollte ich jetzt wirklich sofort stornieren? Oder sollte ich noch abwarten, ob es besser wird? Das sollte ich eben mit der Versicherung klären. Nicht, dass ich da auf eigene Faust etwas mache und dann hinterher die Versicherung sagt: Na ja, da hätten Sie ja noch warten können. Da sollte ich mich mit denen kurzschließen. Und dann muss ich auch entsprechende Belege über die ganzen Kosten vorlegen- auch wenn es um unterschiedliche Kosten geht, weil es keine Pauschalreise ist: Zum Beispiel, wenn ich Hotel und Flug und vielleicht auch einen Mietwagen getrennt gebucht habe. Das muss ich dann im Anschluss einreichen. Aber dafür habe ich ein bisschen Zeit. Das Wichtigste ist, erstmal mit der Versicherung Kontakt aufzunehmen.

SWR Aktuell: Sie haben uns jetzt gute Gründe für die Reiserücktrittsversicherung genannt. Worauf muss ich achten, wenn ich mich jetzt entschließe, eine solche Versicherung abzuschließen?

Sulilatu: Ich würde da wirklich darauf achten, dass die wichtigsten Gründe versichert sind - die kann man zum Beispiel bei uns auf Finanztip nachlesen - also ein möglichst umfangreiches Paket. Und dann ist es in vielen Fällen so: Man kann so eine Reiserücktrittsversicherung für eine bestimmte Reise oder als wiederkehrenden Jahresvertrag abschließen. Und in vielen Fällen ist es tatsächlich günstiger, einen Jahresvertrag abzuschließen. Wenn ich den nur für ein Jahr brauche, weil ich im nächsten Jahr keinen großen Urlaub mache, dann muss ich halt daran denken, die Versicherung nach einem Jahr wieder zu kündigen.