4. Januar: Die britische Schauspielerin Glynis Johns ist im Alter von 100 Jahren verstorben. Bekannt wurde Johns durch ihre Rolle im Film-Musical "Mary Poppins", in dem sie die Mutter Winifred Banks spielte. Sie war mehr als 60 Jahre lang im Filmgeschäft aktiv und spielte in Kino- und Fernsehfilmen sowie Theaterstücken mit. 1960 wurde sie als beste Nebendarstellerin für einen Oscar nominiert. 1973 erhielt sie für die Rolle der Desiree Armfeldt in dem Broadway-Stück "A Little Night Music" einen Tony-Award.