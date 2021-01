3. Januar: Der britische Musiker Gerry Marsden, der als Sänger der Band Gerry And The Pacemakers in den 60er Jahren berühmt wurde, ist tot. Seine Familie teilte mit, der 78-Jährige sei "nach kurzer Krankheit, die in keiner Weise mit Covid-19 in Verbindung stand" gestorben. Zu den berühmtesten Songs der aus Liverpool stammenden Gruppe, deren erste drei Singles in Großbritannien Nummer-eins-Hits wurden, zählt "You'll Never Walk Alone" - seit Jahrzehnten die Vereinshymne des FC Liverpool und auch in vielen anderen Fußballstadien weltweit regelmäßig zu hören.

