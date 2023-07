SWR1 Weltweit

per Mail teilen

SWR1 Hörer Christopher Schech lebt seit fünf Jahren in Kairo. Ursprünglich kommt er aus dem Rheinhessischen Wörrstadt. Es hat ihn damals durch einen Zufall in die ägyptische Hauptstadt getrieben.

Christopher Schechs Frau ist Lehrerin. Nachdem die beiden sich dafür entschieden haben auszuwandern, hat sie sich bei der Zentralstelle für das Deutsche Auslandsschulwesen beworben. Als erstes gemeldet hatte sich dann eine Schule in Kairo.

"Kairo ist eine wunderbare Mischung aus allem, was man sich vorstellen kann!", sagt Schech. Für ihn ist es in der Stadt so, als wäre jeden Tag Kirmes. Kairo habe eine hohe Lebensqualität und die Preise seien niedriger als im Europäischen Raum. Deswegen möchte Christopher Schech dort gerne seinen Lebensabend verbringen.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Michael Lueg.