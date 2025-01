per Mail teilen

Sport im Alltag muss keine Herausforderung sein. Mit diesen Tipps integriert ihr mehr Bewegung in eure Routinen – egal, ob im Job, bei der Hausarbeit oder unterwegs.

Wie genau das gehen soll weiß Jennifer Brechtel aus Neustadt an der Weinstraße. Sie ist Gesundheitsmanagerin, Personal Trainerin und gibt Fitness-Kurse.

Sport im Büro: so einfach geht's

SWR1: Wie bleibe ich beim Sport dran und gebe nicht schon nach vier oder acht Wochen auf?

Jennifer Brechtel: Man muss versuchen es in den Alltag einzubauen. Es muss realistisch sein. Die Mehrheit der Menschheit geht ja auch arbeiten und da wäre es zum Beispiel eine Möglichkeit, kurze also kleine bewegte Pausen einzubauen. So alle 30 Minuten.

Das muss auch gar nicht lang sein. Es können auch nur zwei Minuten sein, wo man sich ein bisschen bewegt am Arbeitsplatz. Man kann im Sitzen ein bisschen die Schultern kreisen, ein paar Armkreise machen.

Es ist ganz einfach und man spürt auch direkt was. Es tut gut und man ist wieder ein bisschen wacher hinterher.

Oder viele sind ja im Nacken sehr verspannten, man kann ein paar Nacktenbewegung machen. Das heißt, den Kopf nach vorne, nach rechts und links rollen. Die Schulterblätter mal zusammenziehen oder einen runden Rücken machen.

Es ist ganz einfach und man spürt auch direkt was. Es tut gut und man ist wieder ein bisschen wacher hinterher. Und dann kann man ja ein paar Vorbeugen machen, mal mit den Fingerspitzen zu den Füßen und einmal wieder Strecken und nach oben räkeln. Oder man macht ein paar Hüftkreise.

Mehr Bewegung im Alltag von Berufen mit körperlicher Belastung

SWR1: Das klingt jetzt gut und sinnvoll für diejenigen, die einen Bürojob haben. Aber ich stelle mir jetzt gerade einen Mechatroniker oder einen Lkw-Fahrer vor.

Brechtel: Der Lkw-Fahrer kann auch ein paar Schulterkreise machen. Ansonsten sollte er das alles dann machen, wenn er Pause hat.

SWR1: Und handwerkliche Berufe wie der Fliesenleger oder der Installateur?

Brechtel: Der sollte das auf jeden Fall machen, weil jeder Job hat eine einseitige Belastung. Jede einseitige und monotone Belastung führt zu einer Überlastung in dem Bereich. Und dann gibt es Verspannungen. Er hat es also genauso nötig, wie jeder andere, denn nur im Sitzen arbeitet.

SWR1: Kann man Sport in die Hausarbeit einbauen?

Brechtel: Ja, das geht sogar sehr gut. Beim Kochen finde ich sehr einfach, einfach mal einen Einbeinstand zu machen, die Schultern oder die Arme nach hinten zu kreisen. Was ich auch toll finde, ist beim Staubsaugen die Schritte zu vergrößern und so ein paar Ausfallschritte zu machen. Beim Fensterputzen können wir die Fersen heben und senken.