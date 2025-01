Seit rund 60 Jahren steht der Ausnahmemusiker Rod Stewart auf der Bühne. Erst als Sänger verschiedener Bands, dann als Solokünstler. Jetzt wird der Musiker 80 Jahre alt.

Und Rod Stewart war in dieser Zeit unglaublich fleißig. Insgesamt 31 Alben und 141 Singles hat er veröffentlicht und die sind bei seinen Fans gut angekommen. Mehr als 150 Millionen Tonträger soll er insgesamt verkauft haben.

Rod Stewart bleibt fleißig – Welttournee 2025

Dabei war Rod Stewart nicht nur in der Vergangenheit sehr fleißig, sondern er ist es noch. Für das anstehende Jahr steht noch eine große Welttournee mit rund 40 Konzerten an (darunter auch zwei in Deutschland). Danach, das hat er schon angekündigt, möchte er aber dann auch ein wenig kürzer treten – von aufhören ist aber noch keine Rede, denn auch mit 80 Jahren fühlt Rod Stewart sich noch fit, zumindest laut seinem Instagramkanal.

Ich liebe was ich tue und ich tue was ich liebe. Ich bin fit, habe volles Haar und schaffe die 100 Meter in 18 Sekunden.

Rod Stewart: "Musikunterricht? Nicht für mich!"

Und auch, wenn man es kaum glauben mag. Musik war nicht immer der Lebensmittelpunkt für den Weltstar. In der Schule war sein Paradefach vor allem Sport. Fußball hat es dem Rocker besonders angetan. Die Leidenschaft dafür besteht auch bis heute. Rod Stewart ist vor allem begeisterter Fan des schottischen Vereins Celtic Glasgow.

Fußball ist bis heute eine der großen Leidenschaften von Sänger Rod Stewart. Hier sehen wir den Musiker bei einem Fußballspiel 1972. picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk LFI/Avalon | LONDON FEATURES

Musik allerdings war für Rod Stewart immer eher ein unliebsames Schulfach. Das lag daran, dass er öfter alleine vor der ganzen Klasse singen musste. Um das zu vermeiden, hat er Essensreste aus der Schulkantine mitgenommen und im Unterricht so getan, als hätte er sich übergeben müssen. So durfte er dann nach Hause gehen, oder wie er selbst sagt: ins Kino.

So wurde Musik zum Lebensmittelpunkt für Rod Stewart

Auch wenn die Schule seine Liebe zur Musik nicht befeuert hat – beschönigt gesagt – sein Vater hat es. Mit 15 Jahren bekam Rod Stewart von seinem Papa eine Gitarre geschenkt, obwohl er sich eigentlich eine Modelleisenbahn gewünscht hatte.

Die Musik wurde trotzdem immer wichtiger in seinem Leben. Mit 19 kam dann Rod Stewarts erste Single, dann wurde er Leadsänger bei der Jeff Beck Group und schließlich auch Sänger bei den Faces, in der er dann auch zusammen mit seinem Freund Ron Wood spielte, der später als Gitarrist zu den Rolling Stones wechselte.

Bis 1975 war Rod Stewart Sänger der Band "The Faces". Ebenfalls mit dabei war sein Freund und späterer Rolling Stones Gitarrist Ron Wood. picture-alliance / Reportdienste dpa Bildfunk Avalon/Retna | Michael Putland

Rod Stewart – Vom Bandmitglied zum Solokünstler

In den 60ern war Rod Stewart Sänger in unterschiedlichsten Bands. Zum Beispiel auch in der Jeff Beck Group. Dann ab 1969 kam seine Zeit bei den Faces (vorher The Small Faces), mit denen Rod Stewart auch Nummer eins Hits in den USA und Großbritannien hatte.

Mehr und mehr kristallisierte sich allerdings heraus, dass er aber mehr ein Solokünstler war und die Faces eher zu einer Art Begleitband für Rod Stewart geworden sind. 1975 verließ Rod Stewart die Faces und machte ab dann größtenteils Solo weiter.

Und auch wenn Rod Stewart eigentlich eher ein klassischer Rock'n'Roller ist. Egal was er anfasst irgendwie scheint alles zu funktionieren. Sogar sein – nicht ganz ernst gemeinter – Ausflug in die Discosphären mit seinem Hit "Do You Think I'm Sexy" aus dem Jahr 1978.

Rod Stewart - Da Ya Think I'm Sexy? (Official Video) [HD Remaster]

Der Familienmensch Rod Stewart

Neben der Musik sind Rod Stewart auch zwei andere Dinge sehr wichtig. Zum einen ist er leidenschaftlicher Fußballfan und zum anderen ist er auch ein echter Familienmensch. Er selbst ist das jüngste von fünf Kindern gewesen – sozusagen das Nesthäkchen der Familie. Und inzwischen ist er auch selbst Vater von acht Kindern.