The Rolling Stones – "Let It Bleed"

Die Rolling Stones zählen unbestritten zu den größten Rockbands aller Zeiten. Mit ihrem Album "Let It Bleed" haben die Stones 1969 bereits ihr achtes Studioalbum veröffentlicht.

Mehr als 20 Alben umfasst das Gesamtwerk der Rolling Stones inzwischen. Ihr erstes Album "The Rolling Stones" hat die Band 1964 veröffentlicht, vor 60 Jahren. Und direkt mit dem ersten Album gelang der Band auch der Durchbruch in Deutschland, den USA und ihrer Heimat Großbritannien. Und fast jedes Mal schaffte die Band es in diesen Ländern in die Top Ten der Albumcharts. Die Geschichte der Rolling Stones ist zweifelsohne eine Erfolgsgeschichte.

Die Rolling Stones sind (Dauer)Gast bei den Meilensteinen

Kein Wunder, dass wir in unserem Meilensteine Podcast schon öfter über die Stones gesprochen haben. Mit dabei waren unter anderem schon die Alben "Beggars Banquet", "Exile On Main Street" oder auch "Sticky Fingers". Heute sprechen wir über ihr achtes Studioalbum "Let It Bleed" aus dem Jahr 1969, auf dem auch der Song "Gimme Shelter" ist. Den Song spielt die Band auch heutzutage – nach 55 Jahren – immer noch live.

Keith Richards und Mick Jagger von den Rolling Stones bei einem Liveauftritt in Houston 2024. Auch der Song "Gimme Shelter" vom Album "Let It Bleed" ist noch regelmäßig auf den Setlisten der Rolling Stones vertreten – auch nach 55 Jahren noch. dpa Bildfunk NurPhoto | Reginald Mathalone

Die Trennung und der Tod von Rolling-Stones-Gründer Brian Jones

Innerhalb der Band hat sich vor und während der Arbeit an "Let It Bleed" einiges verändert. Vor allem auch für Bandgründer Brian Jones. Er galt bis dahin immer als eine Art Führungsperson der Gruppe. Aber dadurch, dass Mick Jagger und Keith Richards immer intensiver zusammengearbeitet haben und mehr Songs schrieben, die erfolgreich geworden sind, haben die beiden auch immer mehr die Führungsrolle in der Band übernommen.

Er hat sich in der Zeit auch immer mehr von den Stones distanziert, auch räumlich. [...] Er hat sich ein Anwesen gekauft, das ist heute eineinhalb Autostunden entfernt von London. [...] Das war Land, da war nix!

Darüber hinaus wurde die Drogen- und Alkoholsucht von Brian Jones immer problematischer und er selbst distanzierte sich immer weiter von der Band, sodass die ihn während der Produktion rausgeschmissen und durch Gitarrist Mick Taylor ersetzt hat. Nur einen Monat später ist Brian Jones dann auf seinem Anwesen gestorben.

Der erfolgreichste Song vom Rolling-Stones-Album "Let It Bleed" ist "Gimme Shelter"

"Gimme Shelter" eröffnet nicht nur das Album "Let It Bleed", er wurde auch zu einem der erfolgreichsten Songs der Platte. Mehrere hundert Millionen Abrufe hat der Song auf den verschiedensten Streamingplattformen und damit auch einen gewaltigen Vorsprung vor allen anderen Songs der Platte.

Und mit dem Thema des Songs, der Suche nach Schutz, ist der Song nicht einfach nur zeitlos, sondern gerade jetzt mit den aktuellen Krisen der Welt brandaktuell.

Und auch wenn der Song eine düstere und negative Assoziation und Stimmung verbreitet, war die Inspiration für "Gimme Shelter" doch zu einem Teil viel harmloser, erzählt Katharina Heinius im Podcast:

Keith hat sich im Herbst 1968 inspirieren lassen von einem sehr starken Gewitter in London [...] und er hat die Menschen draußen auf der Straße gesehen, wie sie versuchten, Schutz zu suchen.

Einen essenziellen Anteil an der Kraft dieses Songs hat auch Sängerin Merry Clayton, die bei "Gimme Shelter" zusammen mit Mick Jagger gesungen hat. Eine richtige Powerstimme, die selbst damals aber eigentlich noch keine Ahnung hatte, wer denn die Rolling Stones eigentlich sind. Sängerin Merry Clayton ist eine von vielen Gastmusikerinnen und Gastmusikern auf "Let It Bleed".

Das Vermächtnis des Rolling Stones Albums "Let It Bleed"

Für die Stones hat sich vor allem auch wegen der tragischen Geschichte um ihren Bandgründer Brian Jones und den neuen Mann im Bunde, Mick Taylor, einiges verändert. Mit "Led It Bleed" geht also ein Geschichtsabschnitt aus der langen und erfolgreichen Geschichte der Rolling Stones zu Ende, erzählt Thomas Nettelmann im Meilensteine Podcast.

Für Katharina Heinius ist das Vermächtnis der Platte auch die Weiterentwicklung der Rollenverteilung innerhalb der Band, die bei diesem Album elementar ist.

Für mich emanzipieren sich Mick und Keith. Das ist für mich dieses Album. Sie übernehmen die Führung!

Neben der personellen Veränderungen hat sich nach dieser Platte noch mehr für die Stones verändert. Sie verlassen ihr Plattenlabel Decca und gründen ein eigenes, richten ihr eigenes Tonstudio ein und auch das ikonische Rolling-Stones-Logo entsteht.

Außerdem im Podcast zu "Let It Bleed" von den Rolling Stones

Wir sprechen noch ausführlicher über die Band-Personalie Brian Jones und auch über die verworrenen und komplizierten Liebesbeziehungen von Keith und Mick, über das kultige Plattencover und es gibt natürlich noch viel mehr Hintergrundgeschichten zum Album "Led It Bleed".

Robert Brownjohn, Decca, London, The Rolling Stones Let It Bleed Label: Decca, London Titelliste: Gimme Shelter Love In Vain Country Honk Live With Me Let It Bleed Midnight Rambler You Got The Silver Monkey Man You Can't Always Get What You Want

Über diese Songs vom Album "Let It Bleed" sprechen wir im Podcast

