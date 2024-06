per Mail teilen

"Der alte Teddy ist out", heißt es vor Weihnachten 1983 in der Abendschau zu den Spielzeugtrends der damaligen Zeit. Stattdessen lockt der Spielzeughandel mit Superangeboten und Spielzeugen aus "neuen Materialien". Kein gutes Haar lässt der Sprecher außerdem an den neuartigen Telespielen...

Sehen Sie hier einen Beitrag aus der SDR-Sendung "Abendschau - Berichte aus Baden-Württemberg" vom 19.12.1983