Zum Schutz der Jugend: Weg mit der Zigarettenwerbung

Ob Zigarettenwerbung überhaupt erlaubt sein sollte, wird schon lange diskutiert. 1985 wollte auch die SPD die Werbung für Zigaretten weiter einschränken. Nachdem die Werbung in Funk und Fernsehen bereits verboten wurde, soll es jetzt auch in Kinos und Zeitschriften keinen Platz mehr für Zigaretten geben. Vor allem Werbungen, die den Eindruck vermitteln, dass man beim Rauchen besonders "in" ist, sind der SPD und Experten ein Dorn im Auge – schließlich muss die Jugend geschützt werden.

Sehen Sie hier einen Beitrag aus der SWF-Sendung "Plusminus" vom 27.09.1985.