Ein neuer "Modegag" erreicht Deutschland. Nach dem Aerobic erobern nun Rap, Breakdance und Electric Boogie die Straßen in Südwestdeutschland. In Tanzschulen kann man für 25 Mark die Stunde lernen, wie ein Roboter zu tanzen. Mit dem Hip-Hop und Freestyle der schwarzen Community in den USA hat das allerdings nicht mehr viel zu tun...

Sehen Sie hier einen Beitrag aus der SWF-Sendung "Abendschau - Berichte aus Baden-Württemberg" vom 23.11.1983.

Dieses Fundstück wird als Bestandteil der Fernsehgeschichte in seiner ursprünglichen Form gezeigt. Es enthält Passagen, die heute als diskriminierend betrachtet werden.