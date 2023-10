Bei den meisten Flaschen im Weinregal haben wir eine Vorstellung, welcher Tropfen sich dahinter verbirgt – wir wissen, wo wir die Flasche gekauft haben, kennen den Winzer oder die Rebsorte. Es gibt aber auch rätselhafte Unbekannte. Was zum Beispiel tun mit einem geschenkten Wein aus einer eher ungewöhnlichen Rebsorte, über dessen Herkunft sich kaum etwas herausfinden lässt? Darüber reden Dominik Bartoschek und der SWR1 Weinmann Werner Eckert in dieser Episode von "Trocken bis lieblich".

Außerdem geht's um Weine in kleinen Flaschen – welche Vor- und Nachteile haben sie? Und zu unserer heutigen Podcast-Empfehlung "Alles in Butter" geht's hier: https://www.ardaudiothek.de/sendung/wdr-5-alles-in-butter/55477020/