Mick Jagger persönlich hat zuletzt bewiesen, dass er die "Moves Like Jagger" drauf hat. In einer Bar tanzte er begeistert zum Song von Maroon, der von einer Coverband gespielt wurde.

"Moves Like Jagger" ist ein Song der US-amerikanischen Band Maroon 5. Es geht darin aber nicht um den Frontmann der Rolling Stones selbst, sondern er handelt davon, dass ein Mann bei einer Frau "landen" will, weil er so ähnlich tanzt wie Mick Jagger.

Indirekt ist der Sänger der Stones sogar am Song beteiligt, zumindest am Musikvideo. Mick Jagger wird nämlich durch Archiv-Aufnahmen eingeblendet. Neben Maroon 5-Sänger Adam Levine singt im Hit auch Latin-Star Christina Aguilera.

"Moves Like Jagger" kam sehr gut bei Mick Jagger an

Der Song von 2011 ist mittlerweile ein absoluter Party-Klassiker, der überall die Tanzflächen füllt. Es gab in Fernsehshows schon Aktionen mit Dutzenden von "Mick-Jagger"-Doppelgängern, die dazu abgetanzt haben.

Jagger selbst mag den Song auch, wie man im Video sehen kann. Er hat sich auch schon sehr positiv über den Song geäußert – der sei "sehr schmeichelhaft".

Und was passiert eigentlich, wenn der echte Mick Jagger mit dem Song zusammentrifft? Jetzt wissen wir’s: Mick Jagger war gerade in einer Bar, als eine Coverband plötzlich genau diesen Song, nämlich "Moves Like Jagger" spielt. Und Mick fängt an zu tanzen. Er bewegt sich wie Jagger, na klar. Und lacht sich kaputt über die leicht absurde Situation und hat dabei einen Riesenspaß. Das Video dazu hat er im Netz gepostet. Darauf sieht er auch wirklich topfit aus!