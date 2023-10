Neues Rolling Stones Album

Nach langer Zeit mit geheimen Andeutungen wurde das neue Album der Rolling Stones im September in London auf einer großen Pressekonferenz angekündigt. Jetzt ist es endlich draußen.

"Hackney Diamonds" heißt die brandneue Platte und unser SWR1 Musikredakteur Dave Jörg hat schon mal reingehört.

"Hackney Diamonds" ist wie eine Frischzellenkur für die Stones. Ihr Blues Rock klingt frisch wie schon lange nicht mehr. Es klingt so als hätte jemand bei Mick Jagger und Keith Richards mal so richtig entrümpelt. Und das ist auch so: Der Hauptproduzent des Albums ist ein junger, 30-jähriger Kerl und somit auch nicht mal halb so alt wie Jagger und Richards.

Laut Dave Jörg hat er die Band richtig voran getrieben. Und das hat funktioniert. Mick Jagger hat gesagt: Als sie dann mit voller Kraft losgelegt haben im Studio, da war die Dampflock nicht zu stoppen.

Nach Charlie Watts Tod stand die Band auf der Kippe

Nach dem Tod des Schlagzeugers Charlie Watts im Jahr 2021 hatten viele Fans schon befürchtet, dass es die Stones dann auch nicht mehr geben wird. Zum Glück kam es dann doch anders. Mit den Rolling Stones musste es weiter gehen und Charlie Watts ist auf zwei Songs des Albums auch noch zu hören, unter anderem auf dem Song "Mess It Up". In den anderen Liedern ist dann der neue Drummer Steve Jordan zu hören.

Die Stones holten sich große Gaststars dazu

Auf "Hackney Diamonds" sind mit Lady Gaga, Stevie Wonder und Elton John richtig große Gaststars vertreten. Lady Gaga und Stevie Wonder sind bei "Sweet Sounds of Heaven" dabei und Elton John spielt bei zwei Stücken Piano. Der wohl spannendste Gastauftritt ist wohl der von Ex-Beatle Paul McCartney. Er ist mit Bass auf "Bite My Head Off" zu hören.