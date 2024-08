per Mail teilen

Die Idee zu "The Passenger" aus dem Jahr 1977 kam Iggy Pop in Berlin. Als Inspiration dienten ihm ein Gedicht von Jim Morrison und eine Berliner S-Bahn-Fahrt.

Das moderne Leben ist wie eine Reise im Auto: Die Passagiere räkeln sich in ihren stinkenden Sitzen oder wechseln von Auto zu Auto. Nur anhalten können sie nicht…

Das ist die freie Übersetzung eines Gedichtes von The Doors Sänger Jim Morrison und die Inspiration für Iggy Pops ikonischen Song "The Passenger".

"The Passenger" fährt durch die Nacht

Iggy Pop macht aus dem eher undeutlichen Gedicht eine endlose Autofahrt durch die nächtliche Großstadt: "Wir sind die Passagiere, wir fahren durch die Stadt heute Nacht, wir sehen die verkommenen Vorstädte, wir sehen die Sterne aufgehen."

Die Vorlage dieser Großstadt ist überraschenderweise Berlin: Dort war er im Jahr 1977 zusammen mit David Bowie, um sich von seinen Drogeneskapaden zu erholen, was übrigens nicht wirklich geklappt hat. In der S-Bahn hatte er dann die Idee zu "The Passenger".

Iggy Pop und die Autoindustrie

Genial ist die Kombination des Textes mit den immer gleichen vier Harmonien. Der Sound traf damals den Zeitgeist der Punkbewegung und war aus keiner Indie-Disko wegzudenken. Im Original singt übrigens David Bowie im Chor.

Der wirkliche Charterfolg kam dann aber erst viel später, nämlich 1998 und schuld war ausgerechnet der Werbespot einer Autofirma, in dem der Titel verwendet wurde. Sein Titel im Dienst der Autoindustrie… Hätte Iggy Pop das 1977 schon gewusst, wäre er wohl nicht begeistert gewesen.