Der Song "Blue Suede Shoes" wurde 1956 von Rockabilly-Pionier Carl Perkins geschrieben. Bekannt wurde das Lied aber durch dessen Kumpel Elvis Presley. Wie kam es dazu?

Carl Perkins und Elvis Presley waren Rock'n Roller der ersten Stunde. Beide lebten in Memphis und nahmen ihre ersten Platten im dortigen Sun-Studio auf. Auch der junge Johnny Cash gehörte zur Truppe. Einer der bekanntesten Songs aus dieser Zeit ist "Blue Suede Shoes".

Die Geschichte von den Blue Suede Shoes

Perkins tritt bei einer Tanzveranstaltung auf, bei der vor der Bühne ein junges Paar tanzt. Der Junge trägt blaue Wildlederschuhe. Das Mädchen tanzt ziemlich wild und da hört Carl, wie der Junge ihr zuruft: "Hey du, tritt mir bloß nicht auf meine Wildlederschuhe!"

Das findet Carl blöd. Wie eitel und bescheuert muss man sein, damit man ein hübsches Mädchen wegen eines Paars Schuhen anschreit? In der Nacht muss er immer wieder an die merkwürdige Szene denken und an diesen eitlen jungen Mann – Carl hat kein Papier zur Hand, nimmt eine leere Kartoffeltüte, die im Zimmer herumliegt und schreibt den Text auf das braune Packpapier.

So kam der Song zu Elvis

"Blue Suede Shoes" wird ein Hit für Carl Perkins. Und weil Perkins jetzt eine Berühmtheit ist, soll er in New York auftreten und seinen Song im Fernsehen spielen. Auf der Fahrt verunglückt er schwer, sein Bruder stirbt bei dem Verkehrsunfall und Carl liegt monatelang im Krankenhaus.

Elvis Presley übernimmt "Blue Suede Shoes". Perkins fühlt sich geehrt und freut sich darüber, dass das Stück in der Elvis-Version noch besser klingt, als in seiner. Später, als Carl Perkins wieder auf der Bühne steht, spielt er "Blue Suede Shoes" schneller als vorher. Und zwar so schnell, wie sein Freund Elvis es vorgemacht hat.