Der Hit, der sie zur Ikone des Soul machte war "Respect". Und der Song wurde auch eine inoffizielle Hymne der Frauenbewegung.

Ursprünglich hatte Otis Redding "Respect" 1965 geschrieben und aufgenommen. Da war der Song allerdings als Liebesposse gemeint. Es handelt von dem Respekt, den ein Mann von seiner Frau erwartet, wenn er von der Arbeit nach Hause kommt. Das ist keine besonders emanzipatorische Aussage.

Ganz anders die Version, die Aretha Franklin zwei Jahre später aufnahm. Sie dreht die Perspektive um und fordert als Frau "Respect" von Ihrem Mann, wenn er nach Hause kommt.

"Ich bin kurz davor, dir mein ganzes Geld zu geben und alles, was ich verlange, ist, dass du mir das gibst, was mir zusteht… Und das ist Respekt..."

Ein Statement für alle, die sich benachteiligt fühlen

Aus heutiger Sicht selbstverständlich, doch Ende der 60er Jahre machte dieser Text, unvergleichlich selbstbewusst und expressiv gesungen, den Song zu einem Statement für alle, die sich benachteiligt fühlten: Frauen, Schwarze und Homosexuelle.

Am Ende buchstabiert Aretha den Songtitel R-E-S-P-E-C-T und singt "finde heraus, was es bedeutet, Take Care TCB". TCB steht für "Take Care of Business" und heißt soviel wie "Nimm die Sache in die Hand". Oftmals wurde das als verschlüsselter Aufruf zur Revolte verstanden. Das traf den Nerv der Zeit und machte Aretha Franklin für immer zu einer Ikone der Soulmusik.