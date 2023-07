Geschäftsführer Dirk Stefan über die Winzergenossenschaft Mayschoß

In Mayschoß ist die älteste Winzergenossenschaft in Deutschland zu Hause. Auch hier hat die Flut brutal zugeschlagen. Der historische Keller stand komplett unter Wasser, die alten Gebäude, prägend für die Szenerie in Mayschoß, wurden so getroffen, dass sie abgerissen werden müssen. SWR1 Reporter Veit Berthold hat sich mit Geschäftsführer Dirk Stefan getroffen.

Die historischen Gebäude müssen leider abgerissen werden, aber ein geplanter Neubau ab 2024 soll neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit setzen. Der historische Keller von 1873 hat die Flut unbeschadet überstanden.

Das Gespräch führte SWR1 Moderator Veit Berthold.