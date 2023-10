Farin Urlaub, Gitarrist und Songschreiber der Band Die Ärzte wird 60 Jahre alt. Frank König aus der SWR1 Musikredaktion gratuliert ihm und schaut zurück auf seine besten Hits.

Was für eine Karriere des Mannes, der seine große Leidenschaft, nämlich in den Urlaub fahren, zum Künstlernamen gemacht hat. Und was für eine Bandkarriere. In den 80er Jahren standen sie gleich mit zwei Alben wegen jugendgefährdendem Inhalt auf dem Index.

Ein echter Punk ist Farin Urlaub mit 60 nicht mehr. Eigentlich war er das ja auch nie. Kein Alkohol, keine Exzesse, belesen ist er, und gegen das Geld verdienen hat er auch nichts. Eine eigene Haltung haben Farin und die beiden anderen Ärzte, Bela B. und Rodrigo Gonzalez allerdings: klare Kante gegen Rechtsextremismus und Nazis. "Schrei nach Liebe" ist der einzige Hit, den sie alle drei zusammen geschrieben haben, wie immer mit Witz und entlarvender Ironie.

Der Song ist jetzt 30 und topaktuell. Genau wie Farin, der doppelt so alt wird. Glückwunsch zum 60.!