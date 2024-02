per Mail teilen

Inzwischen hat sich der "Rocketman" von seinem schillernden Bühnenleben verabschiedet. Nun nimmt Sir Elton John auch Abschied von einigen seiner bunten Kostüme, verrückten Brillen und Möbelstücke aus seinem Haus in der Peach Tree Road in Atlanta.

All das kommt bei einer Versteigerung im Auktionshaus Christie's in New York nun unter den Hammer. USA-Korrespondentin Charlotte Voß hat sich die Ausstellung vor der Versteigerung für uns angeschaut.

SWR1: Was gibt es bei der Versteigerung im Auktionshaus Christie's?

Charlotte Voß: Unter den Hammer kommt wirklich ein unfassbarer Schatz. Bühnenoutfits von Elton John, seine Kollektion an bunten Gianni Versace-Hemden, die er einfach aufgehängt und als Kunstinstallation empfunden hat, schrille Kunst, frivole Kunst, aber auch ein Bentley oder auch ein Flügel, den das Auktionshaus mit 30.000 bis 50.000 Dollar bewertet.

Zu ersteigern sind aber auch Fotografien ganz großer Künstler wie Cindy Sherman und Herb Ritts, aber auch ein Original Banksy soll für 1.000.000 bis eineinhalb Millionen Dollar versteigert werden. Es gibt auch Schmuck, Stühle, Tische, alles stammt aus seinem Apparat an der Peach Tree Road in Atlanta, das Elton John aufgibt, nachdem er sich im vergangenen Jahr vom Tourbusiness verabschiedet hat.

SWR1: Welche Bedeutung hatte das Haus in der Peach Tree Road in Atlanta für Rocketman Elton John?

Voß: Ich glaube, die Bedeutung ist nicht zu unterschätzen, denn Elton John hat es Anfang der 1990er Jahre gekauft, um ein Quartier während seiner US-Tourneen zu haben. Nach Jahren voller Drogen und Alkohol, nach Entzug und Therapie erfand er sich dort neu. Er sagt selbst, Atlanta sei für ihn so kreativ inspirierend gewesen, er habe dort geschrieben, komponiert, auch das Album Peach Tree Road ist dort entstanden. Und sein Mann David Furnish sagt, in Atlanta habe Elton Johns Odyssee als Sammler zeitgenössischer Kunst begonnen. Nüchtern und mit klarem Blick habe Elton die Welt mit anderen Augen gesehen und ihn hätten Dinge ganz anders angesprochen.

SWR1: Vor der Versteigerung konnten potenzielle Käuferinnen und Käufer sich alles in so einer Art Pop-up-Museum im Auktionshaus Christie's anschauen. Wie war es so?

Voß: Es war wie ein Elton-John-Museum. Viele Besucher, mit denen ich gesprochen habe, waren beeindruckt von der Sammlung und meinten, das müssten sie sich anschauen, bevor alles für die nächsten fünf Jahrzehnte bei den Käufern landen würde. Witzig war, dass es Kopien seiner ikonischen Brillen gab und die haben natürlich alle ausprobiert. Der Stückpreis liegt da bei 150 Dollar und der Erlös der Auktion geht an Elton Johns AIDS-Stiftung.