Bob Geldof hat mit seinem Projekt Band Aid und dem Weihnachtsklassiker "Do they know it’s Christmas" seit 1984 viel bewegt. Die neue Version des Klassikers ruft aber auch Kritiker auf den Plan. Zoff gibt es sogar mit Sänger Ed Sheeran, der nicht nur Kritik am Song selbst übt.

"Do they know it’s Christmas 2024" eher ein Remix

Die Macher von Band Aid haben zum 40-jährigen Song-Jubiläum noch einmal das Beste aus allen drei Versionen des Titels herausgenommen. Das Arrangement wurde aufgefrischt und so kommen zum Beispiel George Michael, Chris Martin von Coldplay, Bono von U2, Paul McCartney und Ed Sheeran, mit teilweise auch geänderten Textpassagen, in der 2024er-Version zum Zuge. Für SWR1 Musikredakteur Dave Jörg ist die neue Version trotzdem eher ein Remix und keine komplett neue Aufnahme, sagt er.

Band Aid - Do They Know It's Christmas? (40th Anniversary Trailer)

"Do they know it’s Christmas 2024": Ed Sheeran wurde nicht gefragt

Unglücklich über die neue Version ist vor allem Sänger und Superstar Ed Sheeran. Er ist zwar in der neuen Version mit dabei, wurde aber scheinbar überhaupt nicht gefragt, ob ihm das recht ist, so SWR1 Musikredakteur Dave Jörg. "Vermutlich ist das vertraglich auch gar nicht nötig gewesen", so Jörg weiter.

Ed Sheeran kritisiert Band Aid

Ed Sheeran sieht das Projekt Band Aid mittlerweile eher kritisch und schließt sich der Meinung des aus Ghana stammenden Rappers Fuze ODG an.

Fuze vertritt die Meinung, Band Aid schade Afrika wirtschaftlich mehr, als dass es Nutzen bringe und fördere außerdem typische Klischees. Grund dafür ist, erklärt Dave Jörg, dass das Projekt – nach Meinung der Kritiker – alle 54 afrikanischen Staaten, im Bezug auf Probleme wie Armut und Hunger, "über einen Kamm schert".

Wir verlieren Würde und Stolz und wir verlieren unsere Identität.

Zoff um Band Aid: Sheeran gibt Fuze ODG recht

Ed Sheeran schließt sich dieser Meinung an, dass Band Aid und die Folgeprojekte dem so genannten "weißen Helferkomplex" dienen, erläutert SWR1 Musikredakteur Dave Jörg. Er erklärt aber weiter: "Die Kritik ist nicht neu. Die gibt es schon Jahrzehnte."

Bob Geldof verteidigt Band Aid

Band-Aid-Vater Bob Geldof hat bereits Anfang des Jahres diese Kritik am Projekt und den Vorwurf zum "weißen Helferkomplex" im Times-Radio scharf zurückgewiesen. Geldof wörtlich: "Wenn in Afrika eine Hungersnot herrscht, dann dürfen keine weißen Menschen helfen, sondern nur Schwarz dürfen das?".

Bob Geldof 2022 bei SWR1

Geldof macht weiter mit Band Aid

Für Bob Geldof ist die Art der Argumentation völliger Quatsch: "Solche Kritik macht alles Gute einfach nieder," sagt der Musiker, der in jedem Fall auch mit der Neumischung des Klassikers "Do they know it’s Christmas" mit dem Projekt Band Aid weiter machen wird.

In der Sunday Times führte Geldof dazu weiter an, dass der Song vermutlich Millionen Menschen in Äthiopien oder im Sudan das Leben gerettet hat und fragt zum Schluss: "Warum sollte man das nicht weiter tun?"