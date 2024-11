Bob Geldof sieht 1984 in den Nachrichten einen Bericht über die Hungersnot in Äthiopien - er wollte helfen und schrieb mit Midge Ure einen Song: "Do They Know It's Christmas?". Gemeinsam mit vielen UK-Stars nahm er innerhalb von 24 Stunden den Song auf.

Mit dabei beim Projekt "Band Aid" waren unter anderem George Michael, Sting, Spandau Ballet, Phil Collins und Duran Duran - insgesamt 36 Stars. Nach nur 24 Stunden Zeit läuft der Song zum ersten Mal im Radio. Das Musikvideo zu "Do They Know It's Christmas" Do they Know it's Christmas ~ Band Aid 1984 Dieser Artikel erschien ursprünglich am 25.11.2019