Es ist wieder soweit! Die Gamescom in Köln startet. Auch in diesem Jahr werden dort die kommenden Spiele-Highlights präsentiert. Alles wichtige zur Gamescom 2023 gibt's hier.

Die Gamescom der Rekorde – Größer, schneller, weiter

Die Gamescom (23.-27.8.) wird auch in diesem Jahr wieder einmal etwas größer als in der Vergangenheit. Gemeint ist damit zum einen die Fläche der Gamescom, die nochmal um 10.000 Quadratmeter, auf insgesamt 230.000 Quadratmeter vergrößert wird – das ist Rekord. Zum anderen wächst auch die Zahl der internationalen Aussteller auf der Gamescom. In diesem Jahr sind mehr als 60 Länder bei der Gamescom vertreten.

Was ist die Gamescom? Die Gamescom ist das weltgrößte Event rund um Computer- und Videospiele und Europas größte Business-Plattform für die Games-Branche. [...] Die Gamescom wird gemeinsam von der Koelnmesse und dem Game – Verband der deutschen Games-Branche e.V. veranstaltet. Quelle: www.gamescom.de

Nintendo, Ubisoft und Co. – Diese Gamingriesen sind mit dabei

Während viele Gameshersteller ihre Spiele und Neuigkeiten inzwischen auf eigenen Events präsentieren, wie zum Beispiel Activision Blizzard auf der hauseigenen "Blizzcon", sind bei der Gamescom dennoch viele große Namen vertreten.

Nintendo zum Beispiel. Vermutlich der bekannteste Name, den auch viele Nicht-Zocker kennen. Das japanische Unternehmen, das unter anderem für die Super Mario-Spiele und auch die kultige Zelda-Reihe verantwortlich ist, wird dieses Jahr mit auf der Gamescom sein.

Außerdem ist mit Ubisoft auch ist ein französischer Publisher auf der Messe, der unter anderem auch in der rheinland-pfälzischen Hauptstadt Mainz seine Spiele entwickelt. Von Ubisoft sind bekannte Spielemarken wie Assassins Creed, Far Cry oder auch die Tom Clancy-Spiele "Rainbow Six" und "The Division".

Darüber hinaus ist zum Beispiel auch Konsolenhersteller Microsoft vor Ort und viele andere bekannte Spielhersteller wie Bandai Namco oder Capcom.

Die Gamescom 2023 – mehr als Gaming!

Neben neuen Spielehighlights und versteckten Indie-Gaming-Perlen, gibts bei der Gamescom auch abseits von Gamingthemen viel zu entdecken. In diesem Jahr sind zum Beispiel auch die bekannten Streamingplattformen Netflix, Amazon und Disney+ auf der Gamescom.

Denn auch für Streamingplattformen werden (Hobby-)Zocker stetig wichtiger — in der Vergangenheit haben Videospiele immer häufiger das Material für Serien und Filme geliefert. Zum Beispiel die Serie zum Videospielhighlight "The Last of Us", das in diesem Jahr alleine für 24 Emmys nominiert wurde.

Zusätzlich sind auch andere Entertainment-Giganten wie die Apps TikTok, 9gag oder auch Lego mit auf der Gamescom dabei.

Szene aus der HBO-Serie "The Last of Us" Warner Media/HBO

Influencer, Streamer und andere Stars

Neben den neuesten Games, die die Fans auf der Gamescom ausprobieren können, werden auch wie immer viele Youtuber, Influencer und Streamer mit dabei sein. Daher gibt es vor Ort für Fans auch immer mal wieder die Möglichkeit ein Foto oder Autogramm vom Lieblingsstar zu ergattern.

Darum ist die Gamescom so riesig

" Games sind ein internationales Phänomen: Weltweit spielen rund 3 Milliarden Menschen über alle Grenzen hinweg. Für diese internationale Community ist die Gamescom das Highlight-Event ", sagt Felix Falk, Geschäftsführer des Verbands der deutschen Games-Branche "game". " Hier werden Games gemeinsam gefeiert und die herausragende Bedeutung der Games-Branche wird für alle deutlich. Wie wichtig die Gamescom hierbei ist, zeigt die sehr positive Entwicklung bei den Ausstellenden und die weiter gesteigerte Internationalität ", sagt Falk.

Schon jetzt freuen sich weltweit Millionen Menschen auf Ende August, wenn die Gamescom wieder ihre Tore öffnet – vor Ort in Köln und digital weltweit.