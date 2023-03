Ihre Fragen. Ihre Wünsche. Ihre Meinungen. – Unter diesem Motto startete am Mittwoch der SWR1 Feedback-Tag. Ein Tag mit viel Lob, Fragen und auch ein bisschen Kritik.

Los ging es um fünf Uhr morgens mit SWR1 Moderatoren Claudia Deeg und Michael Lueg – und natürlich mit Ihnen und all Ihren Fragen. Auch SWR1 Leute-Redakteurin Katja Heijnen war schon am frühen Morgen mit dabei und hat am Hörertelefon mit Ihnen gesprochen. Besonders berührt war sie zum Beispiel von einer Nachricht aus einem Hospiz in Landau. Einer der Bewohner hatte sich gemeldet und berichtet, dass im Hospiz den ganzen Tag SWR1 RP läuft und dort rund um die Uhr für gute Stimmung sorgt.

Das hat mich unglaublich berührt!

Für Sie am Hörertelefon saßen am SWR1 Feedback-Tag unter anderem auch Katja Heijnen und Frank Mühlenbrock. SWR

"Wie eine Familie" – Vielen, vielen Dank für so viel Lob!

Ganz besonders gefreut haben wir uns natürlich über das viele Lob, das uns von überall aus Rheinland-Pfalz erreicht hat. So auch die Nachricht von Erika Möller aus dem schönen Guntersblum, das einige Hörer vielleicht vom jährlichen "Kellerwegfest" kennen.

Ich finde auch, dass SWR1 dazugehört wie der Kaffee am Morgen, die Pause am Mittag, die Unterhaltung am Nachmittag. Das Wichtigste zwischendurch. Ihr seid einfach toll, wenn man die Moderatorinnen und Moderatoren noch persönlich kennt, ist das wie eine Familie.

SWR1 RP wird überall gehört

Eine Hörerin hat uns geschrieben, dass sie zwar in ihrem Leben immer mal wieder umgezogen sei, aber ihre Zeit in der Pfalz und mit SWR1 waren offensichtlich etwas ganz Besonderes. Sie schreibt: " Mit sieben Jahren bin ich mit meiner Familie von Australien nach Deutschland in die Pfalz gekommen. Ab 20 verschlug es mich an einige andere Orte, aber mein "Zuhausegefühl" bleibt in der Pfalz und ich bin riesig froh, SWR1 hören zu können, da kommen gute Erinnerungen hoch ". Aber nicht nur Menschen aus Australien hören uns. Wir haben auch Nachrichten aus England, Thailand, Bulgarien, der Schweiz oder auch den Philippinen bekommen. Und Michaela Verloop hat uns beim Auswandern nach Korfu gleich mitgenommen, schreibt sie:

Ich habe euch auch von Deutschland nach Griechenland mitgenommen, da ich anscheinend ohne euch nicht mehr leben kann.

Feedback ist auch "Chefsache"

Auch SWR1 Programmchef Roland Welling war schon früh am Morgen mit dabei und hat live in der Sendung bei Claudia Deeg und Michael Lueg Ihre Fragen beantwortet und sich besonders über diesen Vorschlag gefreut: Ob Spiele wie "ABC Champion" nicht auch mal auf anderen Sendeplätzen stattfinden können. Die Antwort: "Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit!"

Am SWR1 Feedback-Tag hat auch SWR1-Programmchef Roland Welling Ihre Fragen live im Programm beantwortet. SWR

Tolle neue Ideen

Wir haben aber nicht nur Ideen bekommen, wie wir das Programm neu strukturieren könnten. Es gab auch einige weitere Vorschläge für musikalische Programmaktionen, wie zum Beispiel einen "Mal anders"-Tag mit unbekannteren Songs großer Künstler, oder mit etwas ruhigerer Musik in den Nachtstunden.

Auch SWR1 Musikchef Bernd Rosinus hat sich, wie SWR1 Programmchef Roland Welling auch, den Fragen der Hörer live im Programm gestellt. Dabei hat er auch erklärt, warum die sehr besondere Musikauswahl der SWR1 Hitparade zwar schön ist, aber sich nicht unbedingt für den Alltag eignet. " Der Hörer ist in dieser Zeit bereit, Musik zu hören, die er sonst gar nicht so mag ", erklärt Musikchef Rosinus. Abseits der Hitparade ist " die Anforderung der Hörer an uns, dass wir sie eher durch den Tag begleiten mit unserer Musik und unseren Inhalten" , sagt er weiter.

Unsere Hörer erwarten große, bekannte Hits und da sollte zwischendurch auch mal der Lieblingssong dabei sein.

Musikchef Bernd Rosinus hat im SWR1 Programm erklärt, warum die Musik der SWR1 Hitparade nichts für den Alltag ist und wie das Musikprogramm von SWR1 RP bestückt wird. SWR

Einige Hörer wünschen sich im Musikprogramm von SWR1 Rheinland-Pfalz auch mehr Rockmusik als es bisher bei uns im Programm gibt. Ob und wie sich dieser Wunsch in unserem Programm umsetzen lässt, darüber denkt Bernd Rosinus gemeinsam mit seinem Team in der Musikredaktion nach.

Ich verspreche jetzt mal, wir setzen uns im Kreis der Musikredaktion nochmal hin und gucken, ob wir auch abends etwas für die Rockfreunde tun können.

Aber auch neben der Musik gab es einige Nachrichten mit Wünschen und Anregungen für die Zukunft. Zum Beispiel auch wenn es um Sport-Liveübertragungen am Wochenende geht. Da heißt es in der Mail eines Hörers: "Gerne auch mal andere Sportarten. Nicht immer nur Fußball."

Viel konstruktive Kritik

"Heute ist auch der Tag, an dem Sie auch mal richtig auf den Tisch hauen können", ermuntert Steffi Stronczyk die Hörer, sich auch kritisch und konstruktiv dazu zu äußern, was wir vielleicht in Zukunft noch besser machen könnten. Auch da kam einiges an Vorschlägen von Menschen, die uns prinzipiell sehr gerne hören, aber noch Ideen für die eine oder andere Stellschraube haben, an der wir drehen könnten.

Ein Hörer findet zu viel Eigenwerbung störend und schreibt: "Bei anstehenden Events wie zum Beispiel der Hitparade wird viel zu oft im Programm darauf hingewiesen. Immer das gleiche mehrmals pro Stunde zu hören ist einfach nur nervig. Dass ich SWR1 höre weiß ich auch so und kann es im Display sehen." Eine andere Hörerin wünscht sich mehr positive Nachrichten, beispielsweise auch aus dem Bereich gelungener Integration. "Die Welt ist düster genug" , schreibt die Hörerin weiter.

Danny Rennert aus Meisenheim wünscht sich für die SWR1 App eine Weckfunktion, damit er morgens schon mit SWR1 aufwachen kann. Das ist tatsächlich schon möglich! Dafür einfach mal die Einstellungen der App öffnen und die Funktion "Radiowecker" öffnen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Eine Hörerin aus Bad Kreuznach wünscht sich von uns mehr Transparenz, wenn einzelne Interviewtöne im Programm gesendet werden und vor allem, wenn diese Töne zu einem späteren Zeitpunkt wiederholt werden. " Interviews, die im Vormittag gelaufen sind, werden uns im Nachmittag so verkauft, als wäre das nichts aus der Konserve, sondern das Interview würde erneut geführt." Dass Interviewtöne im Programm wiederholt werden kommt durchaus häufiger vor und ist in der Radiolandschaft absolut üblich.

Von 15 bis 20 Uhr haben Steffi Vitt und Veit Berthold die Kontrolle über das Sendestudio übernommen und ihre Fragen, Ideen und Wünsche im Rahmen des SWR1 Feedback-Tages entgegengenommen. SWR

Danke, liebe SWR1 Hörerinnen und Hörer!

Programmchef Roland Welling hat den ganzen Tag den SWR1 Hörern Rede und Antwort gestanden und zieht am Abend ein Fazit: "Bei allem, was wir tun, ist es immer eine Gradwanderung, jeden Tag auf's Neue – das ist das Spannende, die Herausforderung." Trotz allem sind wir froh über Ihre ganzen Nachrichten. Also machen Sie weiter so!

Ich kann nur appellieren an unsere Hörerinnen und Hörer: lassen Sie nicht nach! Fordern Sie ein, äußern Sie Kritik und Wünsche – nicht nur am Feedbacktag.

Insgesamt war es ein sehr aufschlussreicher Tag für das ganze SWR1 RP Team. Wir möchten uns nochmal ganz herzlich für Ihre rege Beteiligung bedanken! Uns haben Hunderte von Nachrichten und Anrufe erreicht, mit Lob, Kritik und spannenden Anregungen, die wir für uns und unsere Arbeit für Sie mitnehmen.