SWR1 Rheinland-Pfalz, der SWR und die ARD

Jeden Tag erreichen uns viele Fragen rund um SWR1 RP, den SWR und die ARD. Einige davon können wir Ihnen jetzt schon beantworten.

SWR1 Rheinland-Pfalz



Der SWR



Die ARD



Der Rundfunkbeitrag



SWR1 RP hat zwei Abteilungen: "Info und Digitales" und "Content und Musik". Alle zusammengenommen hat SWR1 RP rund 70 Mitarbeitende, von denen rund 45 Freie und 25 Festangestellte sind.

Berufsbilder sind: Redaktionsassistenz, Moderatorinnen und Moderatoren, redaktionelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Aktuelles, Projekte, Musikredaktion, Digitalredaktion, Sounddesign) und studentische Aushilfen.

Eine Übersicht über unsere Moderatorinnen und Moderatoren finden Sie hier.

An einem normalen Tag hören uns nach der neuesten Medienanalyse (MA 2023 I) rund 530.000 Menschen in Rheinland-Pfalz. Bundesweit sind es ca. 660.000 Hörerinnen und Hörer. Im Durchschnitt sind die Hörerinnen und Hörer 55 Jahre alt.

Wer SWR1 schon länger kennt, erinnert sich vielleicht auch noch an das Heimspiel, bei dem ein ganz besonderes Ortsschild zu gewinnen ist. Alle Infos zum Heimspiel 2023 haben wir hier für Sie zusammengefasst.

Das ist noch streng geheim! Doch ein Rückblick auf die vergangenen Jahre lohnt sich immer. Alles zu vergangenen SWR1 Hitparaden gibt es hier.

Die SWR1 Hitparaden-Katze SWR

Bei der Hitparade oder an Wunschmusik-Tagen kommen viele Titel ins Programm, die wir sonst nicht häufig spielen. Oft aus dem Bereich Hard-Rock/Heavy Metal, sehr spezielle Titel, wie das grandiose Duett von Mercury mit Montserrat Caballé, Leonhard Cohens "Halleluja", Titel aus dem Schlagerbereich, komplizierter Prog-Rock, Liedermacher etc. Unsere Hörer und Hörerinnen wünschen sich dann gerade die Musik, die sie im Alltag nicht so oft hören.

Vielen Menschen gefällt diese extreme Bandbreite an Sondertagen. Wir wissen aber sehr genau, dass das für den Alltag nicht gilt. Viele Bands und Songs haben viele Fans, werden aber von anderen strikt abgelehnt. Im Radio-Alltag, außerhalb der Hitparade oder abendlicher Spezialsendungen, müssen wir bei der Musik Kompromisse suchen, damit möglichst viele Menschen unser Programm und unsere journalistischen Inhalte gerne und lange hören können.

SWR1 RP verwendet derzeit rund 2500 Titel in der aktiven Rotation. Auch im Normalfall ist die sogenannte Rotationsbreite (Anzahl unterschiedlicher Titel und Stile) von SWR1 die größte im terrestrischen Radio in Rheinland-Pfalz. SWR1 RP hat mit allen jahreszeitlichen Musiktiteln und Spezialtiteln ca. 3.500 Musiktitel zur Verfügung.

IMAGO imago images / Westend61

Wir sind immer bestrebt, Titel möglichst bis zum Schluss auszuspielen. Bei Titeln mit einem komponierten Ende soll dieses beispielsweise lange erklingen. Bei ausgeblendeten Titeln soll der Moderator möglichst lange warten, allerdings darf das Signal nicht zu schwach werden. In der Regel wird der nächste Titel gestartet, sobald das Signal deutlich schwächer wird.

Soweit die Theorie, nun die Praxis. Der einfachste Fall ist die Falschfahrermeldung: Hier muss jeder Titel sofort unterbrochen werden. Allerdings kommen wir im Radio nicht umhin, gelegentlich auch in anderen Fällen eingreifen zu müssen. Für dieses Problem haben wir einen Fachbegriff: das sogenannte "Backtiming". Wir müssen die Musik also so abspielen, dass die nächsten Nachrichten und (unter der Woche) die davor geschaltete Werbung zueinander passen. Wir spielen zehn bis 14 Musiktitel pro Stunde, die immer unterschiedlich lang sind. Dazu gibt es Wortbeiträge (Wetter, Verkehr, Nachrichten, Berichte, Moderationen), die auch immer unterschiedlich lang sind. Damit all das in eine Stunde passt und nicht immer der letzte Titel viel zu früh ausgeblendet wird, müssen unsere Moderator:innen hin und wieder in die Musik eingreifen. Dazu werden in der Regel Titel, die ausgeblendet werden, mal ein paar Sekunden früher beendet, damit letztlich alle Titel fast vollständig erklingen.

Das gelingt oft sehr gut und unsere Zuhörer:innen empfinden diese Kürzungen nicht als störend. Allerdings lässt es sich manchmal nicht optimal lösen. Es gibt plötzlich mehrere Warnmeldungen, ein Live-Interview wird länger als geplant, die Moderator:innen müssen sich noch auf ein Thema vorbereiten und können nicht auf das Timing achten. In diesen Fällen kommt es leider immer wieder zu Kürzungen in der Musik, die Musikliebhaber:innen auffallen und für Ärger sorgen. Unseren Moderator:innen liegt die Musik sehr am Herzen, aber in einem 24-Stunden-Programm lässt sich das nicht immer vermeiden.

Wir bemühen uns, alle Nachrichten zu beantworten. Aufgrund des hohen Aufkommens kann es aber passieren, dass die ein oder andere Frage untergeht. In solchen Fällen können Sie gerne nochmal bei uns oder dem Hörerservice nachhaken.

Die Entscheidung, unsere Facebook-Seite zu schließen, ist uns nicht leicht gefallen. Immerhin waren es am Ende 40.000 User:innen, die sich entschlossen hatten, der Seite zu folgen. Die Zahl ist aber in letzter Zeit nicht mehr gestiegen und die Interaktion war auch nicht wirklich zufriedenstellend.

Wir müssen Dinge weglassen, uns konzentrieren und haben gerade nicht die redaktionelle Power, den Content für Facebook so zu machen, wie es eigentlich nötig wäre und wie wir es für Sie, unsere Fans, anbieten wollen. Und bevor wir Kompromisse eingehen müssen, haben wir entschieden, es für den Moment zu stoppen. Aber vielleicht kommen wir irgendwann mal wieder. Mit einer guten Idee und der Kraft, die Sie und wir verdient haben.

Jetzt priorisieren wir das Radio, die App, unsere Podcasts und unsere großen Events. Vielen Dank aber an Sie alle, die Sie so treu an unserer Seite waren und immer mal wieder kommentiert haben!

Das Sendegebiet ist so groß, dass es uns nicht möglich ist, Blitzer zu melden. Der ohnehin schon oft sehr ausführliche Verkehrsservice würde dann viel zu lange dauern, was sehr viel Sendezeit nehmen würde. Diese Zeit möchten wir lieber für interessante Beiträge und Musik nutzen. Über Staus und Baustellen können Sie sich aber jederzeit bei unserer Verkehrsredaktion informieren.

Sie können uns über viele Wege erreichen. Ganz einfach geht es mit der SWR1 App. Dort finden Sie auch das aktuelle Radioprogramm und Nachrichten aus Ihrer Region.

Der schnellste Weg ins SWR1 Studio erfolgt über eine Mail ans Studio. Sie haben eine Frage oder Hinweis zu einem Beitrag, der gerade in unserem Programm gelaufen ist? Oder Sie wollen unserer/m Moderator:in ein kurzes Feedback zur Sendung direkt ins Studio schicken? Dann nutzen Sie dafür das SWR1 Studiofeedback!

Den SWR1 RP Hörerservice können Sie sowohl postalisch als auch telefonisch kontaktieren.

SWR1 Rheinland-Pfalz Straße: Postfach 3740 Ort: 55027 Mainz Telefon 06131/929 3 1111 (Mo - Fr von 9 bis 17 Uhr)

Sie wollen sich über Staus informieren oder einen Stau melden? Dann wenden Sie sich an die Verkehrsredaktion.

SWR1 Stau-Hotline Über Staus informieren: 07221/92 81

Tippen Sie "0-0-5" für die A5 oder "0-6-1" für die A61 ein. Um alle Meldungen zu hören, geben Sie bitte dreimal die Null ein.

Mit der Raute-Taste (#) können sie zwischen Autobahnen und Bundesstrassen wechseln. Mit der Sterntaste (*) können Sie zwischen den Autobahn- und sonstigen Meldungen, wie z.B. Sperrungen umschalten. Einen Stau melden: 06131/929 3 4040

Wir geben Impulse, spiegeln, begleiten und bereichern das Leben der Menschen im Südwesten. Aktualität und Regionalität stehen im Fokus all unserer Programmangebote – in Radio, Fernsehen und im Web. Alles über den SWR und seine Programme finden Sie hier:

In Rheinland-Pfalz gibt es vier SWR Studios: in Mainz, Kaiserslautern, Koblenz und Trier. Alle Studios beliefern unter anderem SWR1 RP mit Regionalnachrichten. Das Studio Mannheim-Ludwigshafen berichtet als einziges Studio des SWR sowohl für Baden-Württemberg als auch für Rheinland-Pfalz.

Der SWR hat außerdem sieben Regionalbüros, die ebenfalls in Rheinland-Pfalz verteilt sind.

Mehr zu den SWR Studios erfahren Sie hier.

Von Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 2. Juli 2023, lädt der Südwestrundfunk zum SWR Sommerfestival nach Ingelheim ein. Alle Informationen zu den Bands und Künstlern und wie Sie Tickets kaufen können, erfahren Sie hier.

Die ARD ist die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Insgesamt gibt es neun Landesrundfunkanstalten. Der SWR ist einer davon.

Der föderale Medienverbund besteht seit 1950. Seither entwickelt sich die partnerschaftliche Zusammenarbeit innerhalb des föderalen Medienverbunds kontinuierlich weiter. Alles weitere um und über die ARD finden Sie hier.

Die Verfügbarkeit und Verweildauer von Beiträgen ist gesetzlich über den von den Ländern beschlossenen Medienstaatsvertrag vorgegeben. Je nach Inhalt der Sendung gelten unterschiedliche Regelungen für die Dauer, die der Beitrag angeboten werden darf. Nach dem Drei-Stufen-Test wird die Verweildauer zwischen einigen Tagen oder Monaten festgelegt. Zusätzlich können rechtliche Vorgaben und Lizenzvereinbarungen die Verweildauer beeinflussen. Unterhalb des Videofensters wird das Ablaufdatum der Sendung angezeigt. Oft können Sendungen nach dem Ablauf der Verweildauer erst nach einer Wiederholung im TV erneut in der ARD Mediathek angeboten werden. Weitere Informationen zu den ARD Sendungen und deren Verfügbarkeit in der Mediathek finden Sie hier.

Auf der Webseite zum Rundfunkbeitrag gibt es Informationen zum Rundfunkbeitrag von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Hier finden Sie die Regelungen, Formulare und den Beitragsrechner.

Einige häufig gestellte Fragen zum Rundfunkbeitrag finden Sie außerdem in diesem FAQ Rundfunkbeitrag von der ARD.

Auf der Webseite des Rundfunkbeitrags finden Sie alle wichtigen Informationen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / photothek | Thomas Trutschel

Warum ist der Rundfunkbeitrag so hoch?

Der Rundfunkbeitrag beträgt aktuell 18,36 Euro pro Monat. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten legen die Höhe des Rundfunkbeitrags nicht selbst fest. Dafür gibt es ein gesetzlich geregeltes Verfahren. Es bestimmt, dass die Länderparlamente als Gesetzgeber über die Höhe des Rundfunkbeitrags entscheiden. Dies geschieht auf der Grundlage einer Empfehlung, die von der unabhängigen Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs (KEF) ausgesprochen wird. Die Rundfunkanstalten können dort bis Ende April lediglich ihren Bedarf anmelden. Die KEF prüft diese Anmeldung und wird bis Ende des Jahres mitteilen, welche Beitragshöhe sie empfiehlt.