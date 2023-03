Obwohl ich viel beim Fernsehen mache, ist eigentlich das Radio eher meine große Leidenschaft. Ich habe schon mit 16 in der ehemaligen DDR bei Jugendradio DT64 moderiert und wußte, ein Leben ohne Radiomoderation kommt für mich nicht in Frage. Ich bin glücklich, beides machen zu dürfen. Ich esse gern, mein Gewicht schwankt beständig um 6 Kilo, ich bin etwas chaotisch, bin ein fröhlicher Mensch, für den das Glas immer halb voll ist und Harmonie mit meinen Mitmenschen ist mir sehr wichtig. Deshalb bin ich auch so gern bei SWR1!

Geboren – wann und wo? Am 12.7. in Dresden. Mein Leben vor SWR1... Radio in Berlin, Frankfurt und Oberhausen. Fernsehen bei Sat.1, ZDF und mdr. Das ist typisch für mich... Gute Laune und viel lachen! Für mich ist der beste Ort zum Radio hören... Badezimmer und Auto – weil ich so gern laut mitsinge. Die wichtigen Dinge außerhalb von SWR1... Meine Tochter und mein Mann, Freunde und Sport am Rheinufer. Johannes Oerding mit SWR1 Moderatorin Andrea Ballschuh. SWR SWR - Max Lindemann Bild in Detailansicht öffnen Meine Lieblingsband.... Deutscher Pop und Rock u.a. von Johannes Oerding, Laith Al-Deen, Bosse, Thomas Godoj, Alex Diehl,MIA und Gregor Meyle ... und wenn ich dort mitspielen könnte, wäre ich am liebsten: Schlagzeugerin! Mein Tipp gegen schlechte Laune... ...laut Musik hören und laut mitsingen. Ich kann nicht verzichten auf... ... gute Musik! Mein Promi-Doppelgänger ist ... Als Helene Fischer noch kurze Haare hatte und ich meine Brille noch nicht trug wurden wir ein paar Mal verwechselt. Sogar auf dem Roten Teppich beim Deutschen Fernsehpreis. Meine Zeit waren die 90er weil... ...ich nach dem Fall der Mauer eine völlig neue Welt kennenlernte. Musikalisch fand ich die 80er besser. Andrea Ballschuh E-Mail: andrea.ballschuh@swr.de