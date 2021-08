per Mail teilen

Wir kennen Eckart von Hirschhausen als Arzt, Zauberer, Comedian, Moderator und Autor von unterhaltsamen Büchern mit medizinischem Hintergrund. Nun ist er auch als Klimaschützer aktiv.

Nach seinem Bestseller "Die Leber wächst mit ihren Aufgaben" und „Wunder wirken Wunder“ widmet sich Dr. Eckart von Hirschhausen in seinem neuen Buch "Mensch, Erde! - Wir könnten es so schön haben“ dem Klimaschutz. Ein Grund dafür das Buch zu schreiben, war der Hitzesommer 2018 - ein Vorgeschmack zur Hölle, so Hirschhausen.

Reduzierter Fleischkonsum kann Erde und Menschen retten

Er begann mit der Recherche und fand unter anderem heraus, dass die Hälfte aller Treibhausgase mit der Fleischproduktion zusammenhängen. Mit weniger Fleischkonsum könne man aber nicht nur unsere Erde retten, sondern auch Millionen von Herzinfarkten verhindern, so der Autor.

dtv Verlagsgruppe Mensch, Erde! Wir könnten es so schön haben Genre: Sachbuch Verlag: dtv ISBN: 978-3-423-28276-5

In SWR1 Leute spricht Eckart von Hirschhausen auch darüber, welche Auswirkungen der Klimawandel auf unsere Gesundheit hat. Und wir erfahren, warum er einen selbstgestrickten Pullover trägt und was eine Schimpansen-Forscherin damit zu tun, dass er das Buch "Mensch, Erde!" geschrieben hat.