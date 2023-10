PUR-Hits im Musical erleben

Mit der Premiere am 22. Oktober 2023 startet das Musical "Abenteuerland" mit den Songs von der Band PUR. Lukas Baeskow aus Idar-Oberstein spielt darin eine Hauptrolle.

SWR1: Hat die Geschichte von "Abenteuerland" was mit der Geschichte von PUR zu tun?

Lukas Baeskow: Das kann man ganz klar verneinen. Es ist nicht die Geschichte von PUR. Ich glaube, das war auch Hartmut Engler sehr wichtig. Es handelt sich um eine ganz neue Geschichte, die aber die Songs von PUR und die Texte verwendet und dadurch quasi in einem ganz neuen Licht auf die Bühne bringt.

SWR1: Können Sie die Geschichte ein bisschen umreißen, damit wir wissen, worum es geht?

Baeskow: Ich möchte natürlich nicht so viel vorweg verraten. Ich glaube, was ich sagen kann, ist, dass es um die Familie Schirmer geht, die mit ganz eigenen Problemen zu kämpfen hat. Und es geht zum Beispiel auch um Alex und Tom – Das ist meine Rolle, ich bin Tom – die zusammen eine Band haben und damit erfolgreich werden wollen. Ob sie es schaffen, sieht man dann.

SWR1: Sie sind 1997, geboren, also 26 Jahre jung. Das Album "Abenteuerland" von PUR, das ist von 1995. Da waren Sie ja noch gar nicht auf der Welt. Sind die ersten Berührungspunkte mit der Musik von PUR jetzt durch das Musical zustande gekommen? Oder gab es sie schon früher?

Baeskow: Ich kannte PUR. Meine Eltern haben früher mal PUR gehört, aber wir waren jetzt auch keine ganz extremen Fans. Für mich war es dann doch so, dass während der Probenarbeit die Auseinandersetzung mit den Texten, mit den Songs und den Alben noch mal intensiv stattgefunden hat. Und das fand ich wirklich spannend, weil es tolle Musik ist. Es sind vor allem viele tolle Texte.

SWR1: Hartmut Engler hat Sie ja während der Proben auch mal besucht. Wie war das für Sie?

Baeskow: Sehr spannend natürlich. Alle haben ihn erwartet. Er ist ein sehr netter Mensch. Also, das kann man gar nicht anders sagen. Er war sehr aufmerksam und freundlich. Er hat gelacht und er hat geweint, also er hat seine Emotionen offen gezeigt. Danach hat er uns auch gesagt, wie es ihm damit geht. Er hat dann aber auch sein Feedback an die Produktion gegeben, mit Wünschen, Änderungen und so weiter. Also ich glaube, es war eine sehr enge Zusammenarbeit. Hartmut Engler ist sehr authentisch.

Das Gespräch führte SWR1 Moderatorin Andrea Ballschuh.

