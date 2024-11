Vor 40 Jahren, am 12. November 1984, erscheint das Album "Like A Virgin" von Madonna. Insgesamt bleibt es über 100 Wochen in den US-Charts und schreibt damit Musikgeschichte.

1984 Madonna: 26 Jahre und selbstbewusst

Madonna ist 1984, als ihr zweites Album "Like A Virgin" erscheint, 26 Jahre alt. Sie ist eine erwachsene, selbstbewusste Frau. Von Anfang an bestimmt sie ihr Image in der Öffentlichkeit. Sie weiß, was sie will und wie sie anderen gefällt. Und was gefällt den Amerikanern und der Welt mehr als die Erotik einer Marilyn Monroe?

Einfache Botschaft Material Girl: Keine Knete, keine Liebe

Mit roten Lippen und blonden Haaren erinnert Madonna nicht nur optisch an die Hollywood-Ikone. Der erste Song auf dem Album ist "Material Girl". Der Titel ist so etwas wie die 80er-Variante von Marilyn Monroes "Diamonds Are A Girls Best Friend". Keine Knete, keine Liebe, denn die Liebe bezahlt keine Rechnungen.

MTV Video Music Awards 1984 Skandal-Performance von "Like A Virgin" auf einer Torte

"Material Girl" ist der eine große Hit auf dem Album, der andere ist der Titelsong "Like A Virgin". Der Song wird Madonnas erster Nummer-Eins-Hit in den USA. Er hält sich sechs Wochen lang an der Spitze der US-Charts und macht sie zu dem Superstar, der sie bis heute ist.

Madonna - Like A Virgin (Official Video)

In einem sexy Brautkleid performt Madonna den Song "Like A Virgin" bei den allerersten MTV Video Music Awards 1984. Dabei räkelt sie sich auf der Bühne auf einer großen Torte, als würde sie sich selbst befriedigen. Ein Skandal in den 80ern.

Das Video zum Song wird mit viel Aufwand in Venedig und New York gedreht. Regisseurin ist Mary Lambert, die einige Jahre später mit der Verfilmung von Stephen Kings "Friedhof der Kuscheltiere" einen Horror-Klassiker verantwortet.

Nile Rodgers und "Like A Virigin"

Produziert hat das Album "Like A Virgin" übrigens kein Geringerer als der Musiker Nile Rodgers. Den kennen wir als Gitarristen der Band Chic. Neil ist Anfang der 1980er groß im Geschäft und schrieb unter anderem die Superhits "Upside down" für Diana Ross oder "We Are Family" für Sister Sledge. Aber Nile ist auch Experte für weiße Popmusik, wie "Wild Boys" von Duran Duran oder "China Girl" von David Bowie beweisen, die aus seiner Feder stammen.

"Like A Virign" oder: Nur mit einem Genie

Ich habe mich für die Zusammenarbeit mit Nile Rodgers entschieden, weil ich ihn für ein Genie halte, und ich möchte mit einem Genie an meiner Platte arbeiten.

Nach dem Erfolg ihres ersten Albums "Madonna" ist ein Musik-Genie für Madonna und ihr zweites Album gerade gut genug, wie sie selbst sagt. Was dabei herauskommt, gibt ihr recht.

Madonna schreibt 1984 Musikgeschichte

Madonna überschreitet mit dem Album "Like a virgin" die Grenzen dessen, was für Frauen im Musikgeschäft als akzeptabel gilt. Damit inspiriert sie viele jüngere Künstlerinnen die nach ihr kamen, wie Lady Gaga, Miley Cyrus oder Taylor Swift. Das ist Madonnas großer Verdienst. Und deshalb verdient es diese Platte auch nach 40 Jahren nochmal gefeiert zu werden.