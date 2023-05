per Mail teilen

Der Großvater von Herrn Kollosche aus Würges bei Bad Camberg war Schneidermeister in Berlin. Hat der Name vielleicht etwas mit Galoschen, also dem klassischen Überschuh zu tun? Professor Udolph kennt die Antwort.

Sie wollten schon immer wissen, was Ihr Nachname eigentlich bedeutet? Es gibt fast keinen Namen, den unser Professor Udolph nicht kennt. Schreiben Sie uns!