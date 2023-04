Stevie Wonder – "Songs In The Key of Life"

Es ist das erfolgreichste Album, das Stevie Wonder je veröffentlicht hat: "Songs In The Key of Life". Millionenfach hat sich das Album von 1976 verkauft. Besonders die Vielfältigkeit der Musik sticht dabei heraus.

Mehr als 130 Musiker haben an Stevie Wonders Album "Songs In The Key of Life" mitgewirkt. Unter anderem auch Michael Sembello, der später vor allem durch den Song "Maniac" bekannt wurde. Aber auch schon damalige Stars wie Herbie Hancock haben an der Platte mitgearbeitet.

"Songs In The Key of Life" ist das erfolgreichste Album von Stevie Wonder. Mehr als 130 Musiker haben an der Produktion des Albums mitgewirkt. 1977 wurde das Album mit drei Grammys ausgezeichnet. Stevie Wonder selbst bekam in dem Jahr noch den Grammy als bester Produzent. dpa Bildfunk Picture Alliance

Das besondere an dem Album ist für SWR1-Musikredakteurin Katharina Heinius vor allem die Vielfältigkeit des Albums "Songs In The Key of Life".

Es ist so, dass jeder Song eine eigene Geschichte erzählt und auch einen eigenen Sound mitbringt. Umso mehr ich dieses Album höre, umso mehr zieht es mich rein. Das ist das besondere an diesem Album

Motowns teuerstes Album: "Songs In The Key of Life"

Für das Label Tamla (Motown), bei dem Stevie Wonder unter Vertrag war, wurde es das bis dahin teuerste Album. 13 Millionen US-Dollar soll alleine Stevie Wonder für das Album bekommen haben. Dieses Geld hat er nicht nur genommen, um seine Familie finanziell abzusichern, sondern eben auch, um sein Album sehr aufwendig zu produzieren. Rund zwei Jahre hat die Produktion gedauert, für die Stevie Wonder in vier verschiedenen Tonstudios unterwegs war.

Der Erfolg von "Songs In The Key of Life" lässt sich aber nicht nur an den millionenfachen Verkaufszahlen festmachen, sondern auch daran, dass es das erste Album wurde, dass es noch in der Verkaufswoche auf Platz 1 der amerikanischen Billboard-Charts geschafft hat. Darüber hinaus wurde das Album 1977 mit drei Grammys ausgezeichnet und Stevie Wonder selbst zusätzlich noch als bester Produzent in dem Jahr.

Stevie Wonder – Das musikalische Wunderkind

Stevie Wonders musikalisches Talent wurde schon früh in seiner Kindheit entdeckt. Bereits mit 10 Jahren bekam er einen Plattenvertrag als "Little Stevie Wonder". Als Stevie Wonder dann mit 26 Jahren sein Album "Songs In The Key of Life" veröffentlichte, war das schon sein 18. Album. Er hatte also bei der Veröffentlichung der Platte schon jede Menge Übung, könnte man sagen.

Stevie Wonder hat mit seiner Musik auch viele andere Künstler inspiriert. Seine Songs wurden häufig gecovert und auch neu interpretiert. Eine der bekanntesten Adaptionen von seinem Album "Songs In The Key of Life" ist einer der bekanntesten Hip Hop Songs der 90er Jahre. Rapper Coolio nahm sich damals den Song "Pastime Paradise" und verpackte ihn im Song "Gangstas Paradise" in die düstere amerikanische Ghettowelt.

SWR Songs In The Key of Life Label: Tamla (Motown) Titelliste: Love's in Need of Love Today Have a Talk with God Village Ghetto Land Contusion Sir Duke I Wish Knocks Me Off My Feet Pastime Paradise Summer Soft Ordinary pain Isn't She Lovely Joy Inside My Tears Black Man Ngiculela – Es Una Historia – I Am Singing If It's Magic As Another Star

Shownotes: