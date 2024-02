Marvin Gaye – "What's Going On"

"Um mich herum explodierte die Welt, wie um Himmels Willen sollte ich da weiter Liebeslieder schreiben," sagte Marvin Gaye Rückblickend über den Anfang der 70er Jahre.

Er selbst befindet sich da in einer tiefen privaten Krise. Auch die Welt sieht nicht viel besser aus. Vietnamkrieg, Unruhen in den USA, das Elend großer Teile der schwarzen amerikanischen Bevölkerung und die zunehmende Umweltzerstörung verändern auch das Bewusstsein vieler Musiker.

Marvin Gaye zieht daraus Konsequenzen und erschafft mit "What’s Going On" ein politisch-kritisches Soulmeisterwerk. Die ganze Welt verändert er nicht. Die Welt von Soul und Mowtown ist aber seit "What’s Going On" eine andere.

Tamla/Motown What's Going On Label: Tamla/Motown Titelliste: What's Going On What's Happening Brother Flyin' High (In The Friendly Sky) Save The Children God Is Love Mercy Mercy Me (The Ecology) Right On Wholy Holy Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)

Die SWR1 Meilensteine Podcaster Frank König, Christian Pfarr und Stephan Fahrig sprechen über Songs wie "What’s Going On", "Mercy Mercy Me" oder "Inner City Blues" und gehen auf Entdeckungsreise in das Klanguniversum des Marvin Gaye.