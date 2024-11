Barbra Streisand – "Guilty"

Barbra Streisand ist Schauspielerin und Sängerin und sowohl mit der Musik als auch der Schauspielerei unglaublich erfolgreich.

"Guilty" war Barbra Streisands erfolgreichste Platte überhaupt. Und mit auf dem Album war auch ihr größter Hit "Woman In Love", spannend ist, dass das Album eigentlich vielleicht nicht so ganz typisch für die Sängerin und Schauspielerin war.

2013 hab ich sie mir in Köln live gegönnt [...] und gebe offen zu: Ich habe von Anfang bis Ende durchgeweint.

1980 hat Barbra Streisand ihr erfolgreichstes Album mit dem Titel "Guilty" rausgebracht. Auf dem Album befindet sich auch der größte Hit "Woman In Love". Für das Album hat Barbra Streisand auch sehr eng mit dem Bee Gee Barry Gibb zusammengearbeitet. dpa Bildfunk Globe-ZUMA | g49

Barbra Streisand – Vom Musical, über Disco zum Kuschelrock

Eigentlich, so erklärt unser ehemaliger Kollege Christian Pfarr im Podcast, kommt Barbra Streisand ja aus der Musicalecke, wo sie schon in den 60ern sehr erfolgreich gewesen ist. In den 70ern hat sie dann einen musikalischen Ausflug in die Discomusik gemacht und hier auf dem Album "Guilty" hat sie sich mit Barry Gibb von den Bee Gees dann noch einen echten Disco-King und sehr gefragten Songwriter aus der Zeit zu der Arbeit an ihrem Album dazugeholt.

Man hört die Handschrift der Bee Gees aus jedem Takt!

Der Mythos Barbra Streisand

In Medien- und Musikkreisen gilt "Die Streisand", wie man oft von ihr als Diva spricht, eher als schwierige Person, die sehr fordernd und auch sehr launisch sein kann. Wie viel da wirklich dran ist, ist schwer zu sagen. Von ihrem Privatleben ist nicht wirklich viel bekannt, was den Mythos um ihre Person nur noch weiter anheizt und natürlich Nährboden für Gerüchte ist.

"Woman In Love" wird zu Barbra Streisands größtem Hit

Christian Pfarr erklärt sich den großen Erfolg des Songs "Woman In Love" so: "Man hat nicht das Gefühl, sie schlüpft hier in eine Rolle, sondern das ist sie" . Ihre Stimme und das intensive Vibrato gehen hier perfekt ineinander, ohne aber dabei übertrieben zu wirken, das macht den Song aus. Sie legt sich mit ihrer ganzen Stimmgewalt in diese in Moll-gehaltenen Melodien und das wirkt intensiv und einfach sehr echt.

Außerdem hat Barbra Streisand in dem Song einen Rekord aufgestellt, nämlich den Ton in einem Popsong, der am längsten gehalten wurde. Zwölf Jahre lang wurde der Rekord nicht gebrochen. Wer Barbra Streisand dann schlussendlich doch noch übertroffen hat, das verraten wir euch im Meilensteine Podcast.

Columbia Records Guilty Label: Columbia Records Titelliste: Guilty Woman In Love Run Wild Promises The Love Inside What Kind Of Fool Life Story Never Give Up Make It Like A Memory

Shownotes

Über diese Songs vom Album "Guilty" wird im Podcast gesprochen

(03:04) – "Guilty"

(12:40) – "What Kind Of Fool"

(17:04) – "Woman In Love"

(24:52) – "Promises"

(29:36) – "The Love Inside"

Über diese Songs wird außerdem im Podcast gesprochen