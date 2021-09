SWR1 Leute mit Ina Müller

per Mail teilen

Ina Müller - laut und immer gut gelaunt - so kennen wir sie. Doch die Sängerin und Moderatorin ist nachdenklicher geworden. Das letzte Jahr hat was mit ihr gemacht.

Ina Müller gibt im Gespräch mit Andrea Ballschuh bei „SWR 1 Leute“ zu, dass die letzten Monate mit all ihren Beschränkungen emotional nicht spurlos an ihr vorüber gegangen sind. Eine Folge davon war ihr Umzug in eine neue Wohnung.

Beim Albumcover geschummelt

Im November erschien ihr neues Album „55“. Eigentlich wäre sie danach auf Tour gegangen. Aber wie alle anderen Künstler*Innen durfte auch sie nicht auftreten und musste zu Hause bleiben.

Obwohl sie seit 12 Jahren mit dem Sänger Johannes Oerding zusammen ist, der die Lieder für ihr Album komponiert hat, leben die beiden in getrennten Wohnungen. Warum, darüber spricht sie ganz offen bei uns. Auch darüber, wie sie damit umgeht, wenn jemand unfreundlich zu ihr ist, warum Zucker für sie wie Heroin ist und wie sie für die Fotos auf ihrem Albumcover „55“ geschummelt hat.