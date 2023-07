Leisure Sickness – wenn wir im Urlaub leichter krank werden

20 Prozent der Deutschen haben dieses Phänomen schon selbst erlebt: Der Urlaub beginnt, der Stress lässt nach — sie werden krank.

Dieses Massenphänomen erklärt uns Andrea Jakob-Pannier. Sie ist Psychologin von der Barmer Krankenkasse und Fachfrau für Leisure Sickness.

SWR1: Wie ist das zu erklären, dass so viele Menschen, sobald der Urlaub beginnt, krank werden?

Andrea Jakob-Pannier: Zwischen den verschiedenen Stresslevel und wie der Körper darauf reagiert, gibt es ein bestimmtes Wechselspiel. Und das vegetative Nervensystem besteht aus einem Sympathikus und Parasympathikus. Stress aktiviert den Sympathikus, den wir auch brauchen, damit wir hoch konzentriert sind, der Herzschlag beschleunigt wird und die Muskeln gestärkt und mit Sauerstoff versorgt werden. Dann haben wir den Parasympathikus, der dem entgegensteuert und für die Entspannung da ist. Wir brauchen beides, um im Gleichgewicht zu sein, um gut mit Stress umgehen zu können.

SWR1: Ist dieses Phänomen im Urlaub krank zu werden eine anerkannte Krankheit?

Jakob-Pannier: Nein, nicht direkt eine Krankheit. Es ist ein Syndrom. Das heißt, dass mehrere Erkrankungen aufeinandertreffen. So zum Beispiel, dass man Husten und Schnupfen hat, zusammen mit Kopfschmerzen oder auch einem Erschöpfungszustand. Deswegen ist es ein Zusammenbringen von mehreren Erkrankungssymptomen.

Kaum ist die stressige Arbeitszeit vorüber und der Urlaub beginnt, bekommen viele Menschen Kopfschmerzen, Erkältungssymptome und allgemeine Erschöpfung. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / Zoonar | Khosrow Rajab Kordi

SWR1: Wie lässt sich das verhindern lässt. Einfach Stress im Job abbauen — ist es so einfach?

Jakob-Pannier: Nein, einfach ist es nicht von jetzt auf gleich den Stresslevel im Job herunterzufahren. Aber wichtig ist, dass man das klären kann, den Stress besser in den Griff bekommt und einfach guckt, welche individuellen Möglichkeiten man hat. Wichtig ist, rechtzeitig auf den Stresslevel zu reagieren und immer wieder Entspannung in den Alltag zu bringen. Das kann man auch im Job sehr gut machen. Da helfen alleine schon kurze Pausen von ein paar Minuten, bis hin zum Spaziergang in der Mittagspause, um auch an der frischen Luft zu sein und Bewegung zu haben. So kann man ganz viele Maßnahmen durchführen, die dann dem Körper signalisieren, dass es ihm wieder besser geht und man auch konzentrierter ist.

Das Interview führte SWR1 Moderator Frank Jenschar.