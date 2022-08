Weiß, wie sich der Körper vor Infektionen schützt und wie die Corona-Impfung funktioniert.

Warum werde ich ausgerechnet im Urlaub krank? Wie schützt uns der Körper vor Infektionen? Wie funktionieren die in Deutschland zugelassenen Covid-19-Impfungen? Fragen, die Prof. Carsten Watzl beantwortet. Er ist Immunologe und leitet den Forschungsbereich Immunologie am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund. Zuvor war er in Heidelberg, wo er Biologie studierte, am Deutschen Krebsforschungszentrum promovierte und an der medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg habilitierte. In Watzl Weekly informiert Prof. Carsten Watzl wöchentlich mit Immunologie-Updates beruflich Pflegende.