Alle fünf Kandiatinnen zur Wahl der 75. deutschen Weinkönigin sind in Neuwied zur Gast bei Veit am Gläsernen Studio. Doch nur eine kann gewinnen! Bei Wein und Sekt erzählen die Anwärterinnen, was sie an ihren Mitstreiterinnen besonders gut finden...

Sie sind Konkurrentinnen und Freundinnen – das haben sie auf der SWR1 Bühne am Gläsernen Studio deutlich gesagt. Die Kandidatinnen bei der Wahl zur 75. Deutschen Weinkönigin: Eva Brockmann aus Franken, Sarah Röhl von der Mosel, Jessica Himmelsbach aus Baden, Katja Föhr aus dem Rheingau und Lea Baßler aus der Pfalz (auf unserem Bild von rechts). In den höchsten Tönen haben sie voneinander geschwärmt als sie SWR1 Moderator Veit Berthold verraten haben, welche Stärken sie an der jeweils anderen besonders bewundern. Am Freitag treten sie bei der Wahl zur Deutschen Weinkönigin dann gegeneinander an (zu sehen im SWR Fernsehen). An diesem strahlenden Mittwochnachmittag haben sie aber erst mal vor dem Gläsernen Studio gemeinsam Wein und Sekt ausgeschenkt – natürlich ganz zur Freude der Menschen auf dem Luisenplatz, die ein Schlückchen probieren durften!