Bei der Hitparade in Neuwied geht es bunt zu! Fünf Tage lang gibt es Gäste, Freude und vor allem Ihre Lieblingsmusik!

Dabei dreht auch mal ein Moderator durch und spielt Luftgitarre. Und die Neuwieder gewinnen eine Stadtwette nach der anderen. Es sind aber auch ruhige Momente dabei. So trägt uns Schauspielerin Alexandra Kamp uns den Songtext von "Through the Barricades" vor.

Die schönsten und verrücktesten Momente können Sie hier noch einmal in Ruhe anschauen.