Wolfgang Niedecken glaubte anfangs nicht an den Erfolg von BAP

Wolfgang Niedecken ist den SWR1 Moderatoren Hanns Lohmann und Frank Jenschar live aus Kreta zugeschaltet. Der BAP-Frontmann bereitet sich dort in Ruhe auf die nächsten Konzerte vor.

BAP ist eine der erfolgreichsten deutschen Bands in der SWR1 Hitparade 2024. Zehn BAP-Titel haben es dieses Jahr in die Top 1.000 geschafft! Das ist für Niedecken ein super Gefühl und er ist sehr dankbar für die Fans. "Das ist das eigentliche Kunststück – dass die Leute uns nicht vergessen. (...). Toll, dass die Leute uns treu geblieben sind." Denn zu Beginn der Karriere von BAP glaubte er gar nicht an den Erfolg der Band...