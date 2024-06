per Mail teilen

Datum: Samstag, 26. Oktober 2024 Beginn: 19:30 Uhr

Einlass: 18:30 Uhr Ort: Festhalle

66482 Zweibrücken

Lageplan ab: 43,00 Euro Ticket Regional Eventim

Ausnahmesängerin Stefanie Heinzmann und das Takeover! Ensemble spielen die größten Songs der Schweizerin im zeitlosen, klassischen Gewand.

Man nehme eine leere musikalische Leinwand, sechs klassische Instrumentalist*innen und eine begnadete Soulsängerin und statte sie mit üppigen, lautmalerischen Pinseln aus. Dann schließe man sie gemeinsam in einen Proberaum und gebe ihnen zwei Hände voll eingängiger Popsongs. Was passiert dann? Richtig, dann passiert Takeover! Mehr Crossover geht kaum!

Diesmal werden die wunderbaren Songs von Stefanie Heinzmann in Beschlag genommen und auf links gedreht. Man darf gespannt sein, welche klassischen Zitate Ensemblegründer und Arrangeur Miki Kekenj in die Stücke einbaut und welche Instrumente sich an den mal seidigen, mal seelenvoll kräftigen Gesang von Stefanie Heinzmann schmiegen dürfen.