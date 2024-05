Bei schönem Wetter gehen wieder viele Camper auf die Reise mit dem Wohnmobil. Dabei gibt es einige wichtige Regeln, die Wohnmobilbesitzer dabei beachten sollten.

Campen mit dem Wohnmobil gehört weiter zu den beliebtesten Urlaubsarten der Deutschen. So waren 2023 rund 840.000 Wohn- und Reisemobile bei uns zugelassen. die Regeln für die mobilen Urlaubsquartiere sind nicht immer einfach. An was sich Wohnmobilbesitzer halten sollten, erklärt SWR Rechtsexperte Karl-Dieter Möller.

Regeln für Wohnmobilbesitzer | Gebrauchtes Wohnmobil kaufen

SWR1: Was muss ich beim Kauf eines gebrauchten Wohnmobils beachten?

Karl-Dieter Möller: Zwei Dinge sind zu beachten. Erstens, wenn ich von einem Privatmann kaufe, dann wird der Verkauf meistens unter Ausschluss der Gewährleistung oder jeglicher Garantie sein. Das heißt, wenn etwas kaputt geht, könnte es sein, dass ich dann auf dem Schaden sitzen bleibe.

Zweitens, selbst wenn man kauft, ohne dass man eine Garantie bekommt, muss man sehen, was in der Anzeige stand. Zum Beispiel hat jemand sein Wohnmobil verkauft und geschrieben "Sofort urlaubsklar", aber nach 30 Kilometern ging die Einspritzpumpe kaputt. Der Käufer wollte daraufhin das Fahrzeug nicht mehr haben. Damit ist er aber bei Gericht nicht durchgekommen und die Richter haben gesagt, das sei nur eine Anpreisung ohne einen Garantiewillen des Verkäufers.

Anders verhält es sich, wenn der Verkäufer geschrieben hätte, "Der Wagen ist sofort startklar und topfit". Tatsächlich ist er aber eine Rostbeule. Dann haben die Richter gesagt, so geht das nicht, da der Verkäufer praktisch eine Beschaffenheitsvereinbarung gegeben hat, dass der Wagen verkehrssicher ist. Der Kauf musste rückabgewickelt werden.

Man muss als Käufer wie als Verkäufer aufpassen, bei so einem Verkauf.

Regeln für Wohnmobilbesitzer | Wohnwagen gebraucht kaufen (SWR Marktcheck)

Regeln für Wohnmobilbesitzer | Wohnmobil als Zweitwohnsitz

SWR1: Kann man seinen Wohnwagen oder sein Wohnmobil als Zweitwohnsitz anmelden, um Steuern zu sparen?

Möller: Ja, das haben tatsächlich Leute probiert. Heute sind wir alle mobil, jemand wohnt in Mainz, arbeitet aber in Ludwigshafen. Er sagt, ich miete mir keine richtige Wohnung, sondern stelle mein Wohnmobil auf das Gelände meiner Firma und kann dort von montags bis freitags schlafen und am Wochenende fahre ich nach Hause.

Genau das ist dann der Haken an der Sache. Wenn ich am Wochenende nach Hause fahre, bewege ich das Wohnmobil, sozusagen meinen zweiten Wohnsitz. Da sagt der Staat, ich kann keine doppelte Haushaltsführung geltend machen, weil die Familienwohnung dauerhaft von der anderen Unterkunft getrennt sein muss. Wenn ich immer am Wochenende hin und her fahre, habe ich Pech gehabt.

Regeln für Wohnmobilbesitzer | Wohnmobil parken

SWR1: Beim Übernachten am Straßenrand gibt es auch Fallstricke, oder?

Möller: Ja, in der Tat. Grundsätzlich kann ich mit meinem Wohnmobil am Straßenrand parken, solange ich will, wenn es zugelassen und verkehrssicher ist. Wenn ich zum Beispiel in Urlaub fahre und nach zehn Stunden schlafen muss, aber nirgendwo einen Parkplatz oder dergleichen finde, kann ich für eine Nacht auch am Straßenrand übernachten. Man sollte allerdings keine Tische und Stühle rausstellen. Ansonsten muss ich auf die vorgegebenen Stellplätze für Wohnmobile gehen.

Regeln für Wohnmobilbesitzer | Wild campen mit dem Zelt

Selbst auf öffentlichen Parkplätzen darf ich mit einem Wohnmobil nicht parken, weil ein Wohnmobil weder ein PKW noch ein LKW, sondern ein Kraftfahrzeug ist. Und öffentliche Parkplätze sind für PKWs da. Auch da habe ich Pech gehabt. Ich muss mich frühzeitig kümmern, wenn ich denn tatsächlich übermüdet bin, wo ich parken und übernachten kann.

Das Interview führte SWR1 Moderator Frank Jenschar.