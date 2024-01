Luxusreisemobile auf der CMT Stuttgart

per Mail teilen

Von innen sehen sie aus wie Hotelzimmer, in manche passt sogar ein Auto hinein. Luxus-Lkws wie diese werfen die Frage auf: Hat das noch was mit Camping zu tun?

In Halle C2 auf der CMT werden Premium-Reisemobile ausgestellt. Das heißt: sehr große Wohnmobile mit einer gehobenen Ausstattung. Geschirrspülmaschine, Kochzeile und eine Sofaecke, auf der bis zu zehn Menschen Platz nehmen können. Den Käuferinnen und Käufern soll es an nichts fehlen. Der einzige Haken könnte für viele sein: der fehlende Lkw-Führerschein - und die Tiefe des Geldbeutels.

Lkw-Führerschein für Luxus-Reisemobile

Wer ein Reisemobil ab 3,5 Tonnen fahren will, der muss einen Lkw-Führerschein machen. So ein Luxus-Liner kann aber gut und gerne auch 18 oder mehr Tonnen wiegen.

Hersteller arbeiten oft mit Anbietern zusammen, bei denen man einen Lkw-Führerschein innerhalb eines rund zweiwöchigen Kompaktkurses mit Rundumversorgung machen kann. Kostenpunkt: 3.000 Euro aufwärts. Fahrschülerinnen und Fahrschüler hätten jegliches Alter, oft seien es aber finanziell gut aufgestellte (Ehe-)Paare, die sich mit dem Luxus-Camping einen Traum erfüllen würden, erzählt einer der Fahrschul-Anbieter.

In manche Luxus-Liner geht nicht nur der Motoroller, sondern gleich ein ganzes Auto rein. SWR

Teuerstes Reisemobil auf der CMT kostet eine Million Euro

Vor allem Unternehmerinnen und Unternehmer würden ihn kaufen und ihn auch selbst fahren, sagt ein Caravan-Hersteller. Gemeint ist der 18-Tonnen schwere Luxus-Camper in Halle C2, in dem die Luxus-Camperinnen und -Camper auch einen kleinen Pkw mitnehmen kann.

SWR-Reporterin Michelle Habermehl hat sich umgesehen in dem Hotelzimmer auf Rädern:

Freiheit oder total unpraktisch: Wo campe ich mit dem Luxusmobil?

All der Komfort hat auch seine Schattenseiten: Die Parkplatzsuche mit einem Luxus-Reisemobil ist oft schwierig und unpraktisch, sagt Jörg Käse. Er testet Fahrzeuge dieser Größenordnung verschiedener Hersteller und schreibt für das LandYachting-Magazin darüber, wo man mit den Gefährten campen kann. Sich vorher mit dem Reiseziel zu beschäftigen ist wichtig, sagt er, damit man für ein Zwölf-Meter-langes Mobil überhaupt einen Platz bekommt. Häufig muss man vorher einen Platz reservieren.

Verbrauch von Luxusmobilen: Doppelt so hoch wie bei PKW

Ein Luxus-Lkw fasst circa 500 Liter und verbraucht pro 100 Kilometer zwischen 14 und 18 Liter. Das ist etwa doppelt so viel wie ein durchschnittlicher Pkw verbraucht. Der liegt bei Diesel-Fahrzeugen ungefähr bei sieben Litern pro 100 Kilometern und bei Benzinern ein kleines bisschen höher.

Einmal Camper - immer Camper

Martina und Freimut aus dem Kreis Biberach haben schon einen 8,5 Meter langen gebrauchten Camper mit Queensize-Bett, Dusche und Platz für einen Motorroller und Fahrräder. Auf der CMT will sich das Paar aber trotzdem inspirieren lasen. "Man weiß ja nicht, ob das der letzte Camper ist, den wir fahren", lacht Freimut.

Der aktuelle Camper ist schon der vierte der Familie, mit jedem haben sie sich etwas vergrößert. Mit einem Luxus-Liner, in den hinten noch ein Auto reinpasst, hätten sie auch schon geliebäugelt, sich dann aber dagegen entschieden. "Das nimmt dann schon Ausmaße an", sagt er.

Martina und Freimut aus dem Kreis Biberach haben einen 8,5 Meter langen Camper. Es ist ihr vierter. SWR

Ist das noch Camping?

Neben langjährigen (Comfort-)Campern wie Martina und Freimut, die mit ernsthaftem Interesse die Preis- und Ausstattungslisten studieren, haben sich einige Besucherinnen und Besucher auch in die Halle "verirrt". Sarah aus Münsing sagt zu Jochen, ihrem Partner: "Wir sind in der falschen Halle." Und Günter aus Münsingen ist der Meinung: "Wenn man alles hat, einen Privatjet und so, dann kann man über einen Luxuscamper nachdenken."

Lena aus der Nähe von Biberach träumt von einem Camper mit Sitzecke für zehn Leute. "Wenn wir kein Haus bauen, würde es gehen", sagt sie. Sonja aus Dörzbach fragt sich, ob Reisen mit dem Luxus-Liner überhaupt noch Camping ist. "Wir leben zwar im Kapitalismus, aber das ist einfach too much", sagt sie.