"Heilbronner Land" will mit Tipps von Einheimischen punkten

Die CMT lockt wieder zahlreiche Besucher in die Messehallen. Die Touristikgemeinschaft "Heilbronner Land" will unter anderem mit "Geheimtipps" werben.

Die kleine Auszeit direkt vor Haustür, Micro-Abenteuer und kostenfreie Angebote - damit will die Touristikgemeinschaft "Heilbronner Land" dieses Jahr auf der Urlaubsmesse CMT werben. Neben Ferien im Wohnmobil und Fernreisen geht es in Messehalle 6 auch um Urlaub in Deutschland. Bis zu 150 Kilometer reisen die Messebesucher zur CMT an, erzählt Tanja Seegelke von der Touristikgemeinschaft "Heilbronner Land". Eine Entfernung, aus der auch Besuche ins Heilbronner Land besonders attraktiv seien.

Tipps von Einheimischen

„Follow the locals“ nennt die Touristikgemeinschaft ein Angebot, dass vor allem mit Tipps von Einheimischen punkten soll. Dazu wurden Menschen aus der Region nach ihren Lieblingsplätzen, Geheimtipps und "Orten zum Durchatmen" jenseits der bekannten Touristenziele befragt. Zu diesen Orten hat die Touristikgemeinschaft Informationen und Angebote der Gastronomie und Hotellerie in unmittelbarer Nähe zusammengestellt. So sollen etwa die Wochenendausflügler in die Region gelockt werden.

Positiver Trend bei Übernachtungszahlen

Aufgrund der hohen Inflation und der zum Jahreswechsel wieder auf 19 Prozent gestiegenen Mehrwertsteuer in den Restaurants sitze das Geld aber „nicht mehr so locker“, wie ihr Partner aus der Gastronomie und Hotellerie berichteten, erzählt Seegelke. Dennoch sehe sie bezüglich der Übernachtungszahlen sehr positiv in die Zukunft. Im Stadt- und Landkreis Heilbronn seien die Übernachtungen wieder fast auf Vor-Corona Niveau und entwickelten sich gut. "Urlaub zu Hause" oder zumindest Kurzurlaube würden durch die hohe Nachfrage nach Nachhaltigkeit aber auch die hohen Benzinpreise profitieren, glaubt Seegelke.

Wenig Anreise per Nahverkehr

Allerdings stelle die Touristikgemeinschaft nicht fest, dass es einen starken Trend gebe, mit dem öffentlichen Nahverkehr anzureisen. Nach wie vor reisten die meisten Besucher mit dem Auto an. Radtouren zum Beispiel würden zwar so konzipiert, dass Start- und Zielpunkt mit Bus oder Bahn erreichbar sind, nach der Anreise über den Nahverkehr werde aber eher selten gefragt.