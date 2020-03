5. März: Ein nachgebauter Trabant hängt am Park Inn Hotel an der Base Flying Anlage über dem Alexanderplatz mit Blick über das Berliner Stadtzentrum. Die interaktive Miniaturstadt "Little BIG City Berlin" wirbt damit für einen virtuellen Rundflug über das heutige Berlin, den man ab März in fünf original nachgebauten Trabis in der Attraktion erleben kann.

dpa Bildfunk Jens Kalaene