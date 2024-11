Wer war der Heilige Nikolaus und warum wird am 6.Dezember an ihn erinnert? Das wissen die Kinder der St. Martin Grundschule in Remagen.

Am Freitag kommt der Nikolaus wieder zu uns nach Hause und füllt die geputzten Stiefel. Für viele Kinder ist das natürlich das große Highlight in der Adventszeit. Dabei wird der Nikolaustag bei uns gefeiert, obwohl viele gar nicht genau wissen, wer er war und warum bis heute immer am 6. Dezember an den Heiligen erinnert wird. Bei den Kindern der St. Martin Grundschule in Remagen ist das anders. Dort ist Nikolaus ein fester Bestandteil des Religionsunterrichts von Lehrerin Anita Schneider:

BmE - Nikolaus an Grundschule in Remagen