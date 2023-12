„Es ist eine existenzielle Angst“: Galeria Karstadt Kaufhof erneut vor dem Ende?

Wie erleben die Beschäftigten die Achterbahnfahrt bei Galeria Karstadt Kaufhof? Interview mit einer Betriebsseelsorgerin ++ Weinflaschen mit Nährstoffangaben: EU-Regel bringt Änderungen für Weingüter ++ "Green Building" in Stuttgart: Wie die Arbeitsumgebung zum Personal-Booster wird ++ Brief der Woche an den Winter.

"Es ist eine existenzielle Angst": Beschäftigte von Galeria Karstadt Kaufhof bangen erneut. Die Beschäftigten von Galeria Karstadt Kaufhof haben in den letzten Jahren viel durchgemacht. Umstrukturierungen, Schließungen, zwei Insolvenzen. Alles in der Hoffnung, dass die Warenhauskette doch irgendwie zu retten ist. Jetzt ist die Muttergesellschaft pleite, und die Zukunft von gut 10.000 Menschen ist einmal mehr ungewiss. Wie gehen die Betroffenen mit dieser Achterbahnfahrt um? Interview mit Ingrid Reidt, Betriebsseelsorgerin beim Bistum Mainz. Weitere Themen der Sendung: Weinflaschen mit Nährstoffangaben: EU-Regel bringt Änderungen für Weingüter. Reportage aus Gau-Bischofsheim von Wolfgang Brauer.

"Green Building" in Stuttgart: Wie die Arbeitsumgebung zum Personal-Booster wird. Reportage aus Stuttgart von Geli Hensolt.

Neue Kollegen, neues Unternehmen: Wie kann ich mit fremden Personen einen persönlichen Umgang aufbauen? Antworten von Knigge-Expertin Carolin Lüdemann. SWR1 Brief der Woche an den Winter. Pünktlich zur Weihnachtszeit hat es vielerorts geschneit - doch der Wintereinbruch treibt auch Stilblüten. Glosse von Christoph Azone.