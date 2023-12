Wie erleben die Beschäftigten die Achterbahnfahrt bei Galeria Karstadt Kaufhof? Interview mit einer Betriebsseelsorgerin ++ Weinflaschen mit Nährstoffangaben: EU-Regel bringt Än-derungen für Weingüter ++ „Green Building“ in Stuttgart: Wie die Arbeitsumgebung zum Personal-Booster wird ++ Brief der Woche an den Winter