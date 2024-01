Deutschland testet die 4-Tage-Woche: Betriebe planen großen Versuchslauf

Wie sich Unternehmen auf den 4-Tage-Woche-Test vorbereiten +++ Studie: Wohnortswechsel für neuen Job - Bereitschaft so hoch wie nie +++ KI lässt Bäcker länger schlafen: Moderne Technik macht einen Handwerksbetrieb aus Wittlich zum attraktiveren Arbeitgeber +++ SWR1 Brief der Woche an alle mit guten Neujahrsvorsätzen

Audio herunterladen (19,7 MB | MP3) Weniger Arbeitstage, mehr Jobzufriedenheit? Deutschland testet die 4-Tage-Woche. Vier Tage arbeiten statt fünf, bei gleicher Bezahlung: Für die meisten Beschäftigten klingt das großartig, mehr Zeit für Erledigungen, Familie und Hobbys. Viele Arbeitgeber sind in Zeiten von Fachkräftemangel und Konjunkturflaute eher skeptisch, ob sie sich ein solches Arbeitszeit-modell überhaupt leisten können. Im Februar startet in Deutschland ein Pilotprojekt zur Erprobung der 4-Tage-Woche. Rund 50 Unternehmen beteiligen sich und wollen bis September herausfinden, wie sich das Modell auf Beschäftigte und Unternehmen auswirkt. Die Vorbereitungen sind bei den Teilnehmern bereits angelaufen. Reportage von Wolfgang Brauer. Weitere Themen der Sendung: Umziehen für den neuen Job? Die Bereitschaft bei den Beschäftigten ist größer denn je. Interview mit Jan-Rainer Hinz, Arbeitsdirektor bei der Unternehmensberatung EY.

Nächsten Karriereschritt bei neuem oder altem Arbeitgeber machen? Und: Kollegen erledigen Aufgaben nicht gründlich: Was tun? Antworten von Karriere-Coach Martin Wehrle.

SWR1 Arbeitsplatz Spezial Künstliche Intelligenz - Bäckerei in Wittlich spart dank KI Geld und unbeliebte Nachtschichten. Reportage von Sebastian Grauer. SWR1 Brief der Woche an alle, die wieder mal mit guten Vorsätzen ins neue Jahr gestartet sind Neues Jahr, neues Glück: Sind auch Sie mit guten Vorsätzen ins neue Jahr gestartet? Mehr Sport treiben, weniger Alkohol, gesünder leben. Raus aus der Routine ist schwer. Glosse von Christoph Azone.